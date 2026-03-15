Turistiennätykset paukkuvat Kanarialla | MTV Uutiset





Suomalaisten suosikkikohteessa käy yli miljoona turistia joka kuukausi mielenosoituksista huolimatta Mielenosoittajat marssivat Las Americasin rannalla massaturismia vastustavassa mielenosoituksessa Aronassa, Teneriffalla 20. lokakuuta 2024. AFP / Lehtikuva / Desiree Martin Julkaistu 15.03.2026 12:37

MTV UUTISET – STT

Ihmismaantieteen professori Jarkko Saarisen mukaan matkailijamäärien kasvun taustalla on muun muassa asuntojen lyhytvuokraus ja halpalentojen lisääntyminen. Kanariansaarilla vieraili viime vuonna ennätysmäärä turisteja. Espanjan tilastokeskuksen mukaan saarille saapui vuonna 2025 yhteensä noin 15,7 miljoonaa ulkomaalaista matkailijaa, mikä on noin kolme prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Ennätystahti jatkui myös tämän vuoden tammikuussa, jolloin ulkomaalaisia saapui lomailemaan saarille noin 1,43 miljoonaa eli noin viisi prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammikuussa. Kyseessä oli jo 31:s perättäinen kuukausi, kun Kanarialla vieraili yli miljoona ulkomaalaista turistia. Paisuva turistimäärä on aiheuttanut kuitenkin saariryhmän paikallisväestössä vastustusta. Canarias tiene un limite (suomeksi Kanariansaarilla on rajansa) -liikkeen viime ja toissa vuonna järjestämissä suurissa mielenosoituksissa on vaadittu muun muassa siirtymää sosiaalisesti oikeudenmukaisempaan ja kestävämpään matkailuun. 8:23

Katso myös: Moniin suosikkimatkakohteisiin ei enää haluta turisteja.

Matkaoppaita julkaiseva Fodor's julkaisi viime vuoden lopulla listauksen kohteista, joihin se ei kannusta matkustamaan tänä vuonna turismista johtuvien haittavaikutusten vuoksi. Kanaria oli listalla.

Suomalaisturistien määrä Kanarialla on kuitenkin vähentynyt verrattuna korona-aikaa edeltäviin vuosiin. Viime vuosina Kanarialle on saapunut vuosittain noin 200 000 suomalaista, kun koronaa edeltävinä vuosina määrä oli yli 250 000.

Taustalla alustatalous ja halpalentoyhtiöt

Ihmismaantieteen professori Jarkko Saarinen Oulun yliopistosta arvioi, että matkailijamäärien kasvu ei perustu hotellien kapasiteettien kasvuun, vaan taustalla on alustatalouden toimijoiden mahdollistama asuntojen lyhytvuokraus.

Airbnb ja sen tapaiset toimijat ovat aiheuttaneet merkittävää häiriötä kiinteistömarkkinoilla ja nostaneet vuokrahintoja.

Toinen merkittävä taustatekijä on halpalentoyhtiöiden lentomäärien lisääntyminen.

Mielenosoittajat olivat vaatineet rajoituksia asuntojen vuokraamiseen turisteille.

Viime vuoden lopulla Kanariansaarilla tulikin lopulta voimaan asuntojen lyhytaikaista vuokraamista rajoittava laki. Laissa määriteltiin muun muassa, kuinka monta prosenttia asuntokannasta saa olla turismikäytössä. Lisäksi uusien turistikäyttöön tarkoitettujen vuokra-asuntojen rekisteröinti on käytännössä jäädytetty.

Saarisen mukaan lyhytvuokraustoiminnan rajoituksia on tehty aiemmin myös esimerkiksi Lontoossa, Berliinissä ja Amsterdamissa, mutta rajoitusten toimivuudesta on vielä vähän tietoa.

Amsterdamissa asukkaiden aiempi runsas tyytymättömyys matkailuun on kuitenkin kääntynyt. Tänä vuonna julkaistun tutkimuksen mukaan suurin osa amsterdamilaisista katsoo matkailun kasvulle olevan varaa.

Turistiverojen vaikutus matkustajamääriin vähäinen

Mielenosoittajat ovat vaatineet myös turistiveroa, jonka tulot ohjattaisiin ympäristötoimiin. Turistiveroa peritään Espanjassa muun muassa Kataloniassa sekä Välimeren Baleaareilla vierailevilta turisteilta.

Ensimmäinen turistivero Kanariansaarilla tuli voimaan viime vuoden maaliskuussa, kun Gran Canarian Moganin kunta alkoi periä päivittäistä 15 sentin veroa turisteilta.

Matkailijoille asetettavien verojen vaikutus ei Saarisen mukaan ole kovin merkittävä tekijä matkailijamäärien rajoittamisessa, sillä muutaman euronkaan lisämaksut eivät ole matkan kokonaishinnassa kovin suuri kustannus.

– Oleellisempaa on ehkä se, että jos veroja kerätään ja ne ovat juurikin ympäristöveroja, niin rahat sitten käytettäisiin ympäristön suojeluun, Saarinen sanoo.

7:13 Katso myös: Parhaat kohdevinkit karavaanareille – näin otat ilon irti maata pitkin matkailusta.

Muualla asetettujen turistiverojen kohdalla ei Saarisen mukaan ole ollut aina selvyyttä siitä, mihin veroilla saatavia tuloja on tarkoitus käyttää.

Kanarialla suojelualueiden säilymisen lisäksi ympäristöhuolia ovat aiheuttaneet muun muassa jätevedet.

Teneriffan pohjoisosassa sijaitsevassa Puerto de la Cruzissa suosittu Playa Jardinin uimaranta suljettiin toissa vuoden kesällä sen jälkeen, kun vedessä oli havaittu korkeita määriä kolibakteeria. Ranta oli suljettuna lähes vuoden.

Mielenosoittajat eivät vastusta matkailua itsessään

Julkisuudessa liikamatkailua vastustaneista mielenosoituksista voi saada kuvan, että niissä vastustettaisiin itse matkailijoita. Saarisen mukaan protestien kohteena on kuitenkin lähes aina kaupunkien hallinto ja kaupunkisuunnittelu, ei virallinen matkailutalous tai matkailijat.

Kanarialla on opittu elämään isojenkin matkailijamäärien kanssa vuosikymmenien ajan ja saarilla ymmärretään matkailun tuovan töitä ja verotuloja, arvioi Saarinen. Halua on ennemminkin rajoittaa hallitsematonta ja järjestäytymätöntä matkailua.

– Se on kaupunkisuunnittelu ja -politiikka, joka laahaa perässä näiden säädösten suhteen.

Tilanteen korjaamisessa matkailuyritysten tai matkailijoiden vastuuttaminen markkinavetoisesti ei ole tuottanut merkittäviä tuloksia.

– Toki siellä on hyviä yrityksiä, mutta pääosa yrityksistä tekee vain sen, mitä laki vaatii eikä yhtään sen enempää. Matkailijoita taas ohjaavat pääsääntöisesti kustannustekijät, Saarinen sanoo.

Saarisen mukaan syytökset kohdistuvat helposti matkailijoihin, mutta juurisyyt ovat jossain muualla.

– Sitä yksittäistä sinne matkustavaa perhettä on ehkä turha syyllistää ensisijaisesti.