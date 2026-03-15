Takatalvi voi iskeä huhtikuun vaihteessa. Katso ennuste videolta!
Tuleva viikko näyttää kuukausiennusteessa punaisen hehkuvalta. Se tarkoittaa, että viikko on ajankohtaan nähden poikkeuksellisen lämmin, meteorologi Pekka Pouta kertoo.
– Kevät etenee erittäin radikaalisti.
Ensi viikon jälkeen korkeapaine siirtyy Iso-Britannian länsipuolelle ja Suomessa puhaltaa föhn-tuuli. 30. maaliskuuta alkava viikko näyttää jo selkeästi vähemmän keväiseltä.
– Kuukauden vaihteessa voi tulla vielä takatalvi, Pouta täräyttää.
Ennusteessa on kuitenkin reilusti epävarmuutta. Korkeapaine Atlantilla on ainoa varma merkki, mutta Suomessa ja Venäjän osalta tilanne on epävarmempi, Pouta avaa.
– Sieltä voi tulla mitä vaan.
Hento keltainen sävy eteläisemmän Suomen osalta kuukausiennusteen kolmannella viikolla kertoo Poudan mukaan vain siitä, että alueelta on sulanut lumet pois. Viikko ei siis muuten tule olemaan keskimääräistä lämpimämpi.
– Siinä on ensimmäinen mahdollisuus, että lämpöputkemme katkeaa.
Pouta esitteli lähetyksessä myös meteorologien epävirallisen kevätbingon, jossa muun muassa leskenlehtien havaitseminen on yksi selkeistä kevään merkeistä, kuin myös kuuropilvien ja sinivuokkojen.