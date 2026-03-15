Suomen huumeparoniksi 1980- ja 1990-luvuilla kutsutun Miika Kortekallion ja Jari Aarnion tiet ristesivät 40 vuotta sitten.

Kirjailija, käsikirjoittaja Tatiana Elf kertoo Rikospaikan haastattelussa, miksi hän päätti tehdä kirjan Pohjois-Savon Escobar Kortekalliosta.

– Kirjoitin aikoinaan Keisari Aarnio -nimistä tv‑sarjaa. Silloin oikeudessa tuli esille Miika Kortekallion nimi ja kiinnostuin, kuka tämä tyyppi on. Selvisi, että hän oli hyvin erilainen kuin kukaan muu huumepomo, Elf kertoo.

Elfin uutuuskirja Kortekallion elämästä perustuu haastatteluihin ja asiakirjalähteisiin.

– Miikahan oli älykkö. Hän opiskeli Cambridgessa ja Saksassa ja puhui monia kieliä. Hän oli herkkä, filosofinen, utelias, mutta myös kapinallinen. Hän halusi pistää kampoihin systeemiä vastaan ja sen takia lähti laittomille poluille.

Huumepomona Kortekallio ei Elfin mukaan sortunut väkivallan käyttöön.

– Tämä oli juuri se, mikä erotti hänet muista. Hän ei uhkaillut väkivallalla eikä käyttänyt väkivaltaa. Yksi henkilö sanoi, että hänen taktiikkansa oli kuin kissa olisi houkutellut kehräämään.

– Hän mielellään käytti sanoja aseenaan, mutta ei väkivaltaa.

Kortekallio oli aikanaan Pohjoismaiden johtava huumeiden salakuljettaja. Hän toi ennen kaikkea hasista.

Kovempien huumeiden amfetamiinin ja heroiinin salakuljetusta hän sittemmin katui.

– Miika kutsui niitä pulvereiksi. Kun hän sai ensimmäisen pidemmän vankeustuomion, kuusi vuotta, hän ajautui vankilan sisällä itse käyttämään amfetamiinia.

– Luulen, että se oli syy, minkä takia hän alkoi tuoda niitä ylipäänsä maahan ja niissä on paremmat voitot kuin kannabiksessa. Mutta kun hän jäi kiinni, se on ehkä ainoa asia, mitä Miika on katunut, että hän näitä pulvereita lähti tuomaan.

Kahden ison egon kohtaaminen

Kortekallion ja Helsingin huumepoliisissa työskennelleen Jari Aarnion tiet kohtasivat vuonna 1986. Aarnio kuulusteli Kortekalliota noin 200 tuntia.

– Se on pitkä aika, 200 tuntia. Siinä kohtasi kaksi älykästä, isolla egolla varustettua henkilöä, Elf sanoi.

Aarnio oli käytännössä Kortekallion ainoa kontakti tuona aikana. Kuulusteluissa Aarnio rakensi luottamussuhteen ja miehille löytyi keskusteluyhteys.

Aarnio teki sittemmin opinnäytetyönkin Kortekallion huumeorganisaatiosta, jota Kortekallio itse kutsui Firmaksi.

Mutta perikö Aarnio lopulta Kortekallion huumebisnekset, kun Suomen huumeparoni kuoli vankilassa vuonna 2000?

– Tämä on aina se päivän polttava kysymys. Todisteet on siitä, että hän on ollut yhteydessä samoihin ihmisiin ja näin voisi olettaa, mutta ei voi mitään väittämiä kyllä tehdä, Elf totesi.

Elf tutki kirjassa ylipäänsä huumepoliisin historiaa ja Suomen huumehistoriaa.

– Yhdessä ajassa oli silloin se, että jos poliisi sanoi jotain, minkä syyttäjä uskoi, sen jälkeen media osti sen täysin. Miikasta leivottiin Pohjois-Savon Escobar.

– Kyllä Miika oli aika kaukana Pablo Escobarista, joka kuitenkin tappoi ihmisiä. Jossain vaiheessa Escobar kuului maailman rikkaimpiin ihmisiin ja vaikka Miikakin teki jonkin verran rahaa, ei hän ikinä rahassa uinut. Että se on ollut ihan sellainen virhekuvitelma.