Kimi Antonelli F1-uran avausvoittoon, McLaren ja Red Bull suossa – näin Kiinan GP eteni Mercedeksen Kimi Antonelli starttaa Kiinan osakilpailuun paalupaikalta. 2026 Getty Images Julkaistu 15.03.2026 08:33 (Päivitetty 15.03.2026 10:50 ) Ossi Karvonen ossi.karvonen@mtv.fi ossikarvonen MTV Urheilu seurasi F1-kauden toisen osakilpailun Kiinan GP:n tapahtumia tässä artikkelissa. Mercedeksen Kimi Antonelli otti paalupaikalta uransa avausvoiton. F1-kausi 2026: MM-pisteet ja tulokset Antonellin takana palkintokolmikon täydensivät Mercedeksen George Russell ja Ferrarin Lewis Hamilton, jolle palkintosija oli ensimmäinen punaisissa ajohaalareissa. Hamilton kävi kisan aikana valtavaa sijoitustaistelua tiimikaverinsa Charles Leclercin kanssa. Leclerc oli neljäs. McLarenin osalta kisa oli fiasko. Sekä Lando Norris että Oscar Piastri jäivät kokonaan sivuun startista teknisten ongelmien takia. Piastri ei pystynyt starttaamaan myöskään kauden avauskisassa Australiassa. Lue myös: Kyynelehtineeltä Kimi Antonellilta paljastus F1-voitostaan: "Olin saada sydänkohtauksen" Myös Red Bull on suossa. Max Verstappen keskeytti surkean viikonlopun tekniseen vikaan. Toinen Red Bull -kuski Isack Hadjar ylsi kahdeksanneksi.

Kausi jatkuu Japanissa kahden viikon päästä.

Kiinan F1-osakilpailun seuranta:

Tulokset, 56/56 kierrosta:

1. Antonelli (1)

2. Russell (1)

3. Hamilton (1)

4. Leclerc (1)

5. Bearman (1)

6. Gasly (1)

7. Lawson (1)

8. Hadjar (2)

9. Sainz (1)

10. Colapinto (1)

-----------------------------

11. Hülkenberg (1)

12. Lindblad (1)

13. Bottas (1)

14. Ocon (2)

15. Perez (1)

(varikkostopit)

Keskeyttäneet: Albon (Williams), Bortoleto (Audi), Norris (McLaren), Piastri (McLaren), Stroll (Aston Martin), Alonso (Aston Martin), Verstappen (Red Bull)

Klo 10.55: Kiitokset kaikille seuraajille! Lopetetaan tähän seurannan osalta.

Klo 10.45: Antonelli on ensimmäinen italialainen kisavoittaja 20 vuoteen. Nuorukainen kyynelehtii vuolaasti haastattelussa.

Maali: 19-vuotias Kimi Antonelli ottaa uransa avausvoiton suvereeniin tyyliin Mercedes-autolla. George Russell täydentää Mersun kaksoisvoiton, kolmas tila Ferrarin Lewis Hamiltonille. Se on Hamiltonille ensimmäinen palkintosija Ferrarilla.

Russell jatkaa kuljettajien MM-sarjan kärjessä. Mercedes hallitsee valmistajien kisaa.

Valtteri Bottas on Cadillacillaan kisan 13:s, tiimikaverinsa Sergio Perezin (15:s) edellä.

54. kierros: Antonelli tekee ajovirheen jarrutuksessa, mutta klaaraa tilanteen. Ero Russelliin 7 sekuntia. Kisainsinööri muistuttaa, ettei nyt tarvitse enää puristaa.

52. kierros: Radalla on nyt staattinen tilanne. Antonelli on ajamassa uransa avausvoittoon upealla suorituksella.

46. kierros: Verstappen keskeyttää tekniseen vikaan. Onpas ollut surkea myös Red Bullin kauden alku. Hadjar on parhaillaan kahdeksantena.

44. kierros: Lindblad tekee kisan ensimmäisen stoppinsa ja Bottas nousee sen seurauksena 14. sijalle.

40. kierros: Ferrari-kuskien sijoitukset vaihtuvat jatkuvasti. Hamilton nyt Leclercin edellä kolmantena. Antonellin ja Russellin sijoitukset ovat turvatut kärjessä.

35. kierros: Hamilton valittelee tiimiradiossa, ettei hänen autossaan ole tarpeeksi tehoa. Heti tämän perään Hamilton kuitenkin kuittaa tiimikaverinsa Leclercin, joka tekee ajovirheen.

35. kierros: Alonso keskeyttää nyt myös toisen Aston Martin -auton.

34. kierros: Ocon ja Colapinto osuvat yhteen kierroksen alkuvaiheessa, kun kaksikko joutuu sijoitustaisteluun Colapinton varikkostopin jälkeen. Molempiin autoihin tulee vaurioita, mutta keskeytykseltä vältytään ainakin toistaiseksi.

33. kierros: Kärkitaistossakin on nyt hurjan taistelun jälkeen pieni suvantovaihe. Antonelli hallitsee kisaa 8 sekunnin erolla Russelliin. Italialaisen avausvoitto on lähellä ilman draamaa.

30. kierros: Russellin väsytystaistelu tuottaa tulosta ja hän ohittaa Leclercin. Mersulla nyt kaksoisjohto, Antonellin johtomarginaali 8 sekuntia.

28. kierros: Russell kuittaa nyt Hamiltonin. Antonelli on karannut jo 7 sekunnin johtoon kolmikon taistellessa.

27. kierros: Ferrarit käyvät hurjaa ja vaarallisen näköistä sijoitustaistelua kakkospaikasta! Sijoitukset vaihtelevat jatkuvasti. Russell on lisäksi uhkana takana.

25. kierros: Leclerc ohittaa Hamiltonin, ja Ferrarin sisäinen taistelu on yltyä kuumaksi radalla. Hamilton saa pidettyä vielä Russellin takanaan.

24. kierros: Nyt kärkipäässä Hamilton näyttäisi olevan vähän pulassa. Ero Antonelliin kasvaa, ja takaa Leclerc ja Russell uhkaavat.

23. kierros: Bottaksen tilanne 15. sijalla on melko vakaa. Edellä olevaan Sainziin 7 sekunnin ero, takana noin sekunnin päässä on oma tallikaveri Perez.

21. kierros: Kärjessä nyt melko vakaa tilanne, Russell siellä tällä hetkellä kovin uhka Leclercille. Verstappen nousee 7. sijalle.

20. kierros: Alpine- ja Haas-kuskit käyvät nyt kovaa taistoa sijoituksista sijoilla 5–7. Haasin Bearmann nousee kuudenneksi. Verstappen nyt jo kahdeksantena.

18. kierros: Verstappen tekee nousua. Hollantilainen noussut 9. sijalle.

15. kierros: Hamilton tehnyt nousun kakkoseksi. Myös Leclerc nousee, eli Ferrarilla menee toisella rengassetillä hyvin. Russell puolestaan valitteli pidon puutetta kovalla renkaalla.

13. kierros: Turva-auto pois radalta. Kisa jatkuu täyttä vauhtia.

Takajoukoissa Verstappen ja Sainz tulevat Bottaksen ohi.

11. kierros: Ja heti Verstappenin varikkostopin jälkeen tulee turva-auto, kun Aston Martinin Stroll keskeyttää.

Tilanne kärjessä menee uusiksi, kun kaikki kärkikuskit menevät varikkostopille. Kovilla renkailla ajavat kuskit jäävät radalle, eli esim. Colapinto ja Ocon nousevat.

10. kierros: Verstappen ja Lawson tulevat varikolle. He putoavat sijan 15 tienoille.

9. kierros: Verstappen tuskailee autonsa ja pehmeiden renkaidensa kanssa 10. sijalla. Hän ilmoittaa tiimiradioon, että hänen pitää tulla renkaanvaihtoon piakkoin.

Kärkikuskit ja Bottas ajavat ensimmäistä stinttiä medium-renkailla.

6. kierros: Uusintakuvat näyttävät myös Bottaksen ja Cadillac-tiimikaveri Perezin tiukan taistelutilanteen startin jälkeen. Perez oli hölmöillä kaksikon ulos radalta.

Kärkinelikko neljän sekunnin sisällä toistaan, tilanne on nyt vakaa. Alpine-kuskit ovat edelleen hienosti sijoilla 5–6.

4. kierros: Ja nyt Mercedes ottaa ohjat kärjessä. Russell ohittaa Leclercin ja Hamiltonin.

3. kierros: Antonelli ohittaa Hamiltonin kisan kärjessä. Kärkinelikko on noin 2,5 sekunnin sisällä toisistaan.

Startti: Ferrarin Hamilton ryntää taas huippustartilla kärkeen. Hänen takanaan Antonelli, Leclerc ja Russell.

Red Bullin Hadjar kolistelee autoaan ja putoaa sijalle 18. Myös Verstappenille huono startti, hän putoaa kärkikympistä.

Molemmat McLarenit, Norris sekä Piastri, Audin Bortoleto ja Williamsin Albon jäävät varikolle, eivätkä pääsee kisaan lainkaan.

Lähtövalmistelut:

Klo 9.01: Kuskit ovat lämmittelykierroksella. Kohta mennään!

Red Bull -kuskit lähtevät ainoina kuskeina kisaan pehmeillä renkailla.

Klo 8.57: McLarenilla on isoja teknisiä murheita! Myös Oscar Piastri starttaa Norrisin tavoin varikolta. Kolmosrivi ruudukossa on siis nyt tyhjänä.

Klo 8.55: Audi-kuski Bortoleton tilanne on edelleen mysteeri – pystyykö hän starttaamaan edes varikolta vai ei? Norrisin autoa rullataan nyt valmiiksi varikkosuoran päähän.

Klo 8.43: Norrisin, Albonin ja nyt ilmeisesti myös Bortoleton starttaaminen varikolta ei muuta enää lähtöruudukkoa. Tämän kolmikon ruudut jäävät siis tyhjiksi.

Klo 8.41: Kuvat lähtösuoralta kertovat myös sen, että Red Bullin Max Verstappenin auton takasiipi on ruuvattu irti. Tämä ei normaalia 20 minuuttia ennen starttia.

Myös Audi tekee poikkeustoimia. 16. lähtöruudun Gabriel Bortoleton autoa työnnetään ruudukosta varikkopilttuuseen.

Klo 8.32: Tervetuloa F1-seurantaan ja hyvää sunnuntaiaamua! Kilpailu starttaa vajaan 30 minuutin päästä. Mercedekset starttaavat siis eturivistä, Ferrarit toisesta.

Alla olevaan lähtöruudukkoon on tullut dramaattisia muutoksia: McLarenin Lando Norris ja Williamsin Alex Albon starttaavat varikolta. Norrisin autossa on ollut jokin tekninen vika, eikä autoa saatu lähtöruudukkoon.

Cadillacin Valtteri Bottas lähtee peräpäästä.

