Menestynyt jääkiekkovalmentaja Pekka Virta jatkaa turkulaisen Mestis-seuran TUTO Hockeyn urheilutoimenjohtajana viisivuotisella sopimuksella.

Virran, 56, uusi sopimus on 3+2-vuotinen ja ulottuu kevääseen 2031 asti.

– Pitkä sopimus antaa työrauhan ja mahdollisuuden tehdä asioita kunnolla. Urheilussa kehitys vaatii aikaa, eikä muutaman kuukauden projekteilla rakenneta kestävää menestystä, Virta sanoo seuran tiedotteessa.

Rauman Lukon Suomen mestariksi vuonna 2021 valmentanut Virta kertoi vuosi sitten tammikuussa MTV Urheilulle, ettei aio palata jääkiekkovalmentajan tehtävään terveysongelmien takia.

Tulevaan sarjauudistukseen valmistautuvalle TUTO:lle Virran saaminen puolipäiväiseksi urheilutoimenjohtajaksi vuodesta 2024 alkaen on ollut merkittävä apu.

– Pekka tuo organisaatioon sellaista osaamista ja arjen vaatimustasoa, jota meiltä on pitkään puuttunut. Hän on tehnyt aiemminkin pitkäjänteisiä rakennusprojekteja ja uskoo omiin pelaajiin – se on meille strategisesti äärimmäisen tärkeää, TUTO:n puheenjohtaja Tuomas Haanpää toteaa.

Samalla TUTO tiedottaa jatkaneensa päävalmentajansa Samuli Marjetan sopimusta kauden 2027–28 loppuun asti.

Seura kertoi myös tehneensä jatkosopimukset maalivahti Juuso Helomaan, puolustaja Topi Vuoren ja hyökkääjä Joona Korhosen kanssa.