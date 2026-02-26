MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kehuu Jukureiden päävalmentaja Jonne Virtasta, mutta esittää hänelle myös toiveen ensi kautta ajatellen.

Käynnissä oleva kausi on Jukureiden penkin takana luutivalle Jonne Virtaselle ensimmäinen täyskausi SM-liigapäävalmentajana. Vielä alkukaudella Virtasen Jukurit oli pirteä ja keikkui yllättäen sarjataulukon kärkikuusikossa.

Mikkeliläiset olivat vielä runkosarjan puolivälissäkin matkalla 12 parhaan joukkoon. Kauden edetessä Jukurit on valahtanut kuitenkin hiljalleen alemmas ja majailee nyt vasta 15:ntenä.

MTV Urheilun asiantuntijan Karri Kiven mukaan Jukureiden valahdus on seurausta liialliselle passiivisuudelle.

– Siinä vaiheessa, kun tuli muutama tappio, niin mielestäni liikaa meni siihen, että varotaan ja otetaan keskialue haltuun ja puolustetaan sitä kautta minimaalisia tappioita. Se johtaa juuri tuohon, Kivi pohtii uusimmassa Liigaviikko-jaksossa.

Päävalmentaja Virtanen on kuitenkin tästäkin huolimatta jättänyt Kivelle itsestään positiivisen jäljen.

– Jonne Virtasesta itse ajattelen, että siinä on kyllä erinomainen aihio päävalmentajaksi. Hän on vasta ihan alkutekijöissään. Toivon, että hän tekee jonkinnäköisiä johtopäätöksiä sen suhteen, että voiko joitain asioita tehdä vähän aggressiivisemmiksi. Ja sitä kautta edetä niin omaa valmentajapolkua kuin Jukureidenkin tulevaisuuttakin eteenpäin, Kivi sanoo.