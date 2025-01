Pekka Virran ura ohi – paljasti syyn MTV Urheilulle: "Ei kannata soitella"

Nykyisin Mestis-seura TUTOn urheilujohtajan pestissä puolipäiväisesti toimiva Pekka Virta ei aio enää palata jääkiekkovalmentajan tehtäviin.

Virralle kevät 2021 oli monella tapaa ikimuistoinen. Hän pääsi pitkällä urallaan ensimmäistä kertaa nostamaan Kanada-maljaa Rauman Lukon päävalmentajana. Jo ennen kultakevään huipentumista Virta oli kuitenkin ehtinyt sairastua koronavirukseen, jonka aiheuttama vakava tauti vei hänet runkosarjan lopussa lähelle kuolemaa.

Puolentoista kuukauden sairaalahoidon jälkeen Virta palasi happiviikset kasvoillaan vaihtopenkin taakse, kun Lukko oli varmistamassa ensimmäistä Suomen mestaruuttaan 58 vuoteen.

Virran valmennusura jatkui vielä reilun kauden ajan SaiPassa ja sen jälkeen Ruotsin HockeyEttanissa, kunnes terveys ei enää antanut mahdollisuutta valmentaa täysipäiväisesti.

– Luulen, että pitkä päivä on minulle se pahin. Minulla on koko ajan pulssi vähän korkeammalla kuin normi-ihmisellä. Ei se tällä tavalla tunnu, mutta jos olemme tässä kahdeksan tai kaksitoista tuntia, niin minä tarvitsen vähän enemmän lepoa väliin, Virta kertoo voinnistaan MTV Urheilulle.

– Enkä halua sitä tietenkään tekosyynä sitten käyttää. Tämä Mestiksenkin tasolla valmentaminen on niin kovaa stressihommaa.

Virta, 55, sopi viime keväänä paluusta jääkiekon pariin Mestistä pelaavan TUTOn kanssa. Hänelle sorvattiin rooli osa-aikaisena urheilujohtajana.

Kun TUTO tiedotti tiistaina, että sen päävalmentajana toiminut Jonne Virtanen siirtyy SM-liigaan Mikkelin Jukureiden uudeksi päävalmentajaksi, olisi ollut loogista, että Virta olisi vienyt kauden loppuun Turussa. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan seura toi jo aiemmin kiinnittämänsä Samuli Marjetan Ässien U20-joukkueesta uudeksi päävalmentajakseen.

– Fysiikka ei kestä sitä rääkkiä enää. Varmaan se tämän puoli kautta olisi voinut kestää, mutta se ei ollut alun perinkään ajatus, Virta sanoo.

– Minähän olen puolieläkkeellä, niin sen takia teen myös puolipäivätöitä.

Eli onko valmennusura nyt lopullisesti ohi, turkulaisittain lainasanalla sanoen "förbi"?

– Kyllä minä voin sen sillä tavalla sanoa. En minä enää mihinkään valmennushommiin lähde. Ei sitä enää kannata soitella, Virta vahvistaa.

Urheilumentorointia ilman busseja ja lihapullia

Virta on kuitenkin silminnähden innoissaan uudesta roolistaan jääkiekon parissa. Hän on virallisesti TUTOn urheilujohtaja, mutta painotus tehtävässä on käytännön asioiden hoitamisen sijaan valmennuksen mentoroinnissa.

Sitä hän teki jo aiemmin Jonne Virtasen taustalla, mutta nyt tehtävä vakiintuu entisestään Samuli Marjetan kanssa toimiessa.

– Tämä on palkitsevaa, että saa nuorempia valmentajia ohjata tekemään ne samat virheet kuin itse. Toivottavasti nyt edes muutaman kuopan välttäisivät, Virta nauraa.

Pekka Virta valmensi SM-liigassa lähes yhtäjaksoisesti vuodet 2006–2022. Hän saavutti Lukon mestaruuden lisäksi hopeaa KalPassa keväällä 2017.

TUTOn puitteet Turun Kupittaalla kestävät vertailun monen SM-liigaseuran kanssa. Vuonna 2006 valmistunut kotihalli tarjoaa harjoituskaukaloineen loistavan keskuksen, josta saavat edustusjoukkueen lisäksi nauttia myös juniorien vanhimmat ikäluokat.

– Harjoittelemme aamuisin ja päivisin, se on kuin Liigassa periaatteessa, Virta toteaa.

Virta ei kuitenkaan halua kokemuksestaan huolimatta sanella sitä, miten TUTOssa pelataan ja valmennetaan.

– Osallistun siihen pelin ja harjoittelun ajatusmaailmaan, en mitenkään niin, että ryhtyisin valmentajan tontille, vaan että pystymme keskustelemaan siitä. Me haemme kuitenkin määrätyn tyyppistä peliä, mistä minä olen kuitenkin leipäni ja työni saanut.

– Minua on kuitenkin pidetty pelin osaajana ja se on vahvuus, jonka haluan tuoda tähän. En ole niin kiinnostunut tilailemaan busseja tai lihapullia mihinkään. Ei se ole minun hommani, Virta linjaa.