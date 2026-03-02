Pelaajistoaan taloutensa pelastamiseksi kaupannut Mikkelin Jukurit on perustellut toimiaan.
SM-liigan pudotuspeleistä todennäköisesti ulos jäävä Jukurit purki helmikuun aikana puolustajiensa William Worge Kreün ja Juuso Arolan sekä hyökkääjä Alexander Ruutun sopimukset. Ruuttu ja Kreü suuntasivat Saksaan Adler Mannheimiin, Arola Sveitsin Fribourg-Gotteroniin.
Näiden lisäksi useita pelaajia on vuokrattu muihin seuroihin. Connor Ford lähti Lukkoon, Alberts Smits Red Bull Müncheniin, Justin Addamo Tapparaan ja Thomas Olsen sveitsiläiseen Vispiin.
Osa liigaseuroista on turvautunut pelaajamyynteihin sen jälkeen, kun loppuvuodesta 2025 tehty SM-liigan sarjauudistus poisti karsintaan joutumisen mahdollisuuden kuluvalta kaudelta.
Mikkelissä siirtoihin ryhdyttiin, kun paikka pudotuspeleissä alkoi näyttää epätodennäköiseltä. Seura perustelee päätöstä muun muassa sillä, että kauden päättyminen runkosarjaan tietää ottelutulojen välitöntä päättymistä. Samaan aikaan pelaajapalkkojen maksu jatkuu huhtikuun loppuun asti eikä kassassa ole puskuria tilanteen paikkaamiseksi.
– Tällaista tilannetta ei Jukurien talous kestäisi ilman merkittävää riskiä koko toiminnan jatkuvuudelle. Olennainen riski liittyy samalla valmistautumiseen kauteen 2026–2027, joka on koko Liigan rakenteen näkökulmasta ratkaiseva.
– Pelaajasiirrot olivat keino hallita tätä riskiä ajoissa – ei reagoida liian myöhään, seura kertoo tiedotteessaan.
Tulevan kauden päätteeksi vähintään kolme seuraa SM-liigan ylemmältä tasolta, kun sarja jaetaan 14 joukkueen ylempään ja 10 joukkueen alempaan sarjaan kevään 2027 päätteeksi.
Jukurit kertoo saaneensa pelaajien siirroista tuntuvat korvaukset, vaikka se kannattajien näkökulmasta päätyi heittämään hanskat tiskiin pudotuspelipaikan metsästyksessä.
– Pelaajasiirtojen taloudellinen vaikutus on noin 300 000–400 000 euroa, joka on 20–25 prosenttia Jukurien koko tämän kauden pelaajabudjetista.
– Ratkaisu ei ole urheilullinen luovutus, vaan taloudellinen toimenpide jatkuvuuden turvaamiseksi, Jukurit kertoo tiedotteessaan.