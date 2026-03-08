Lähes 100 minuuttia kestänyt jääkiekon Mestiksen puolivälieräottelu päättyi Rovaniemen Kiekon omaan maaliin Imatralla.
Otteluvoitoissa 3–2-johtoon päässyt Ketterä sai puolivälieräsarjaan katkon paikan rovaniemeläisten suosiollisella avustuksella.
Toisen jatkoerän viimeisellä minuutilla RoKin pakkiparista Aleksi Kenttämaa pelasi kiekkoa alaspäin Jaako Manniselle, joka ei kuitenkaan saanut sitä haltuunsa. Limppu hyppäsi Mannisen lavasta kohti omaa maalia ja livahti maalivahti Romi Huunosen jaloista sisään.
Puolivälieräsarjan viides ottelu päättyi tällä maalilla Ketterän 2–1-voittoon. RoKi oli noussut ottelun päätöserässä tasoihin, minkä jälkeen joukkueet hakivat ratkaisua vielä kahden erän ajan.
Sarja on katkolla Ketterälle tiistaina Rovaniemellä pelattavassa kuudennessa osaottelussa.