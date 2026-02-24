TPS:n puolustaja Tarmo Reunanen siirtyy Sveitsin pääsarjaan. Seura tiedotti asiasta tiistaina.

Turun Palloseuran tähtipelaajien joukkoon lukeutunut ja joukkueen kapteenina toiminut Tarmo Reunanen on siirretty vuokralle Sveitsin pääsarjaan.

Reunanen oli ennen siirtoaan hyllytettynä joukkueen pelaavasta kokoonpanosta, joka johtui Turun Sanomien uutisen mukaan harjoituksissa sattuneesta välikohtauksesta, jossa toisena osapuolena oli ollut nuori hyökkääjä Aatos Koivu.

Reunasen sopimus TPS:n kanssa on voimassa vielä ensi kaudesta, mutta se sisältää seuran mukaan ulkomaanoption.

Reunasen tarkemmasta osoitteesta Sveitsissä TPS:n tiedotteessa ei ole mainintaa.

Reunanen kommentoi tilannettaan seuran siirrosta kertovassa tiedotteessa.

– Tämä on tietenkin pettymys ja harmillinen tilanne, ettei kaikki mennyt suunnitelmien mukaan – aina asiat eivät mene toivotulla tavalla, ja urheilussa tulee joskus eteen tällaisia tilanteita. Toivon kuitenkin seuralle ja joukkueelle pelkkää hyvää jatkoon – kopissa on huipputyyppejä, joiden kanssa on ollut hienoa tehdä töitä. Omasta puolestani iso kiitos kaikesta tuesta ja kannustuksesta, se on merkinnyt minulle paljon, Reunanen sanoo.

TPS:n urheilujohtaja Mika Suoraniemi kommentoi siirtoa edeltänyttä tilannetta haastavaksi.

– Hyvän alkukauden jälkeen Taren rooli ei ole toteutunut toivotulla tavalla, ja viime aikoina tilanne on ollut haastava sekä pelaajalle että seuralle. Tässä vaiheessa kautta näemme, että tämä ratkaisu palvelee parhaiten molempia osapuolia. On hienoa, että Tare saa mahdollisuuden jatkaa kauttaan kovatasoisessa eurooppalaisessa huippusarjassa, ja toivotamme hänelle onnea loppukauteen, Suoraniemi toteaa.