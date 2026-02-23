20-vuotias puolustaja Niklas Nykyri ei jatka HIFK:n riveissä.

Helsinkiläisseura tiedotti asiasta maanantaina.

– Nikke on viime aikoina jäänyt meillä kokoonpanon ulkopuolelle. Nuorelle pelaajalle on tärkeää päästä pelaamaan ja tässä kohtaa oli kaikille osapuolille parasta etsiä hänelle uusi seura, HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen perustelee tiedotteessa.

Nykyri ehti pelata tällä kaudella 32 ottelua SM-liigassa. Hän saalisti otteluiden aikana kuusi tehopistettä.

Hän edusti Nuoria Leijonia vuodenvaihteessa alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa. Nykyri pelasi turnauksessa viisi ottelua tehden kaksi tehopistettä.

Nykyri jatkaa uraansa KooKoon riveissä. Hän teki kouvolalaisseuran kanssa ensi kauden loppuun asti ulottuvan sopimuksen.

– Nykyristä saamme hyvän lisän tämän kauden puolustukseen ja ensi kauden jatkumo sopimuksessa on meille iso asia. Hän on isokokoinen ja hyvin liikkuva puolustaja nykyjääkiekkoon, KooKoon urheilujohtaja Antti Tuomenoksa kommentoi tiedotteessa.

Kaiken kaikkiaan Nykyri on pelannut SM-liigassa 63 ottelua tehoin 3+11=14.

Juttua muokattu klo 17.55: Lisätty tieto Nykyrin KooKoo-sopimuksesta