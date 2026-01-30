Viime viikkoina korkeissa lukemissa pyörineen pörssisähkön verollinen keskihinta laskee lauantaina hieman alle 20 senttiin kilowattitunnilta.
Kalleimmillaan pörssisähkö on huomenna iltapäivällä viiden jälkeen, kun varttihinta käväisee lähes 28 sentissä.
Perjantaina keskihinta kohosi reiluun 31 senttiin. Edellisen kerran päivän keskihinta kohosi yli 30 sentin lähes puolitoista vuotta sitten.
Pörssisähkö on ollut tammikuussa huomattavan kallista paitsi pakkasten takia, myös tuulivoimaloiden jäätymisen ja tyynen sään vuoksi.
Edellisiltä seitsemältä päivältä keskihinta oli ollut hieman alle 22 senttiä kilowattitunnilta. Edellisen vuoden pörssisähkön keskihinta oli vain vajaat kuusi senttiä.