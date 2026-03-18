Norjan bonusprinssi Marius Høibyn oikeudenkäynti tulee päätökseensä tällä viikolla. Syyttäjä on nyt päättänyt, millaista rangaistusta hakee Høibylle.
Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin pojan Marius Borg Høibyn, 29, oikeudenkäynnin loppupuheenvuorot kuullaan tällä viikolla Oslon käräjäoikeudessa. "Bonusprinssiä" syytetään kaikkiaan 39 rikoksesta, muun muassa neljästä raiskauksesta.
Lisäksi häntä syytetään hänen entisen tyttöystävänsä Nora Hauklandin pahoinpitelystä.
Syyttäjä Sturla Henriksbø esitti keskiviikkona vaatimuksensa Marius Borg Høibyn tuomiosta. Syyttäjä vaatii Høibylle seitsemän vuoden ja seitsemän kuukauden vankeusrangaistusta, kertoo NRK.
Høiby kiistää raiskauksen ja useita vakavimpia syytteitä.
Valtionsyyttäjä Sturla Henriksbø ja poliisisyyttäjä Andreas Kruszewski ovat kahden päivän ajan pyrkineet tuomaan esille, miksi heidän mielestään on näyttöä siitä, että Marius Borg Høiby tulisi tuomita 39 syytekohdasta.
Puolustusasianajajien loppupuheenvuorot ovat edelleen jäljellä.
Høiby on myöntänyt syyllisyytensä osaan rikoksista, mutta kiistää vakavimmat syytteet, kuten raiskaustapaukset.
Maanantaina syyttäjä Henriksbø totesi, että todistusaineisto Marius Borg Høibyä vastaan nostetuissa syytteissä on "erittäin vahva" ja että rikoksista voidaan määrätä enintään 16 vuoden vankeusrangaistus.
Oikeudenkäynti alkoi 3. helmikuuta ja sen on määrä kestää 19. maaliskuuta asti.