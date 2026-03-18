Iran teki useita iskuja Irakin kurdilaisalueelle sen jälkeen, kun sotilasryhmittymät ilmaisivat valmiutensa.

Kurdilaisen uutiskanava Rudawin keikka muuttui vaaralliseksi Kurdistanin alueella Irakissa 6. maaliskuuta.

ENEX kertoo, että iskut tapahtuivat sen jälkeen, kun paikalliset sotilasryhmittymät olivat ilmoittaneet valmiudestaan aloittaa maahyökkäys Iraniin Yhdysvaltojen luvalla.

Rudawin kameroihin tallentui ainakin kaksi ohjusiskuista seurannutta räjähdystä ja kolme drooni-iskua.

Videolta voi nähdä, miten uutiskanavan väki pakenee iskupaikkojen läheisyydestä nopeasti sen jälkeen, kun toinen voimakkaista ohjusiskuista osuu lähietäisyydelle heistä.

Kurdilaiset vastarintaryhmät kertoivat myöhemmin Assosiated Press -uutistoimistolle, että ne aloittavat maahyökkäyksen Iraniin vain, jos Yhdysvallat aloittaa sellaisen.

Katso kameroihin tallentunut iskusarja videolta yltä.

