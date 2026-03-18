Työministeri Marttinen kertoo pohtineensa tarvittavia täsmennyksiä eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan hallitusryhmien edustajien kanssa.
Työministeri Matias Marttisen (kok.) mukaan lakiesitykseen määräaikaisten työsuhteiden helpottamisesta tehdään muutoksia.
Hallituksen hankkeelle tyrmäävä vastaanotto – Yle: Työministeri Marttinen valmis katsomaan lakia
Marttinen sanoo, että esitystä muutetaan siten, että perustelemattomia määräaikaisuuksia saa työntekijän kanssa tehdä vain yhden. Muutoksella pyritään estämään ketjuttamista.
– Tässä ehdotuksessa, kun puhutaan enintään vuoden mittaisesta perustelemattomasta määräaikaisuudesta, niin se on mahdollista pitää myös useammassa osassa. Nähdäkseni tätä on nyt perusteltua muuttaa siten, että tämä mahdollisuus poistetaan ehdotuksesta, sanoo Marttinen.
Marttisen mukaan työministeriö valmistelee muutokset ja pykälät toimitetaan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle.
Lakiesitystä on arvosteltu muun muassa siitä, että sen syytetään mahdollistavan raskaus- ja perhevapaasyrjintää.