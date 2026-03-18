Yli puolet suomalaisista elokuvatuotannoista ei olisi toteutunut lainkaan ilman Suomen elokuvasäätiön tuotantotukea, käy ilmi opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamasta selvityksestä. Lisäksi neljäsosa tuotannoista olisi jäänyt huomattavasti suunniteltua suppeammaksi.

Ilman tukea etenkin pienemmän yleisön elokuvat, lyhytelokuvat ja dokumentit jäisivät selvityksen mukaan suurelta osin toteutumatta.

Selvityksessä kartoitettiin Suomen elokuvasäätiön elokuvatuotantoihin kohdentamien tukien vaikuttavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Selvitys perustuu lähes 240 tuotantoyhtiön tilinpäätöstietoihin, 77 kyselyvastaukseen sekä 15 asiantuntija- ja yrityshaastatteluun.

"Elokuvatuotannon perusedellytys"

Selvityksen mukaan tuotantotuki on kotimaisen elokuvatuotannon perusedellytys, erityisesti pienempien yleisöjen ja taiteellisesti kunnianhimoisten elokuvien kohdalla. Tuki mahdollistaa myös kansainvälisiä yhteistuotantoja, sillä rahoitus toimii usein edellytyksenä ulkomaisen rahoituksen saamiselle ja kumppanien sitoutumiselle.

Tuotantotuki myös toteuttaa tehokkaasti elokuvalain kulttuuripoliittisia tavoitteita, selvityksestä käy ilmi. Näitä ovat muun muassa kotimaisen ja monimuotoisen elokuvatarjonnan turvaaminen, kotimaisten kielten ja aiheiden vahvistaminen sekä alan osaamisen ja työllisyyden tukeminen.

Säätiön nykyinen tukitoiminta arvioitiin selvityksessä pääosin toimivaksi ja ajantasaiseksi. Rahoituksen taso on kuitenkin jäänyt jälkeen tuotantokustannusten noususta.

Tilanne heikentynyt merkittävästi

Selvityksen mukaan kotimaisen elokuva- ja av-tuotannon toimintaympäristö heikentyi merkittävästi vuosina 2023–2024. Tuotantoyhtiöiden liikevaihto laski, kannattavuus heikentyi ja tuotantokustannukset nousivat samalla, kun rahoitushakemusten määrä kasvoi ja läpimenoprosentti laski.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Suomen elokuvasäätiölle vuodelle 2025 yhteensä reilut 22 miljoonaa euroa, josta noin 16 miljoonaa euroa kohdistettiin elokuvien tuotantoon.

Valtio rahoittaa noin 70 prosenttia kotimaisista elokuvista. Pitkien näytelmäelokuvien keskimääräinen budjetti 2020-luvulla on ollut noin 1,7 miljoonaa euroa, josta valtio kattaa keskimäärin 40 prosenttia.