Tapparan Benjamin Rautiainen, 20, on voittanut jääkiekkoliigan runkosarjan parhaan pelaajan Lasse Oksanen -palkinnon.

Rautiaista nuorempana palkinnon on voittanut vain Saku Koivu, joka oli vuonna 1995 palkinnon saadessaan noin puoli vuotta Rautiaista nuorempi.

Voittajasta äänestivät jääkiekkotoimittajat. Myös Liigan pelaajat olivat äänestäneet jo aiemmin Rautiaisen runkosarjan parhaaksi pelaajaksi.

Rautiainen voitti Liigan piste- ja syöttötilastot 77 pisteellä ja 52 syötöllä. Hän teki molemmissa tilastoissa myös seuransa Tapparan yhden kauden ennätykset.

Rautiainen keräsi myös enemmän tehopisteitä kuin yksikään toinen alle 24-vuotias pelaaja Liigan historiassa aiemmin.