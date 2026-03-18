Unelmia Italiassa -sarjassa jätetään raastavat hyvästit perheen Reino-koiralle.

Unelmia Italiassa -sarjan kolmas ja toistaiseksi viimeinen kausi tuo mukanaan suuria tunteita, uusia alkuja ja haikeita hyvästejä.

Ellen Jokikunnaksen ja Jari Raskin arki pyörii Ralphin ympärillä, ja perhe kasvaa, kun pieni koiranpentu Viljo tuo iloa ja muutaman kierroksen lisää vauhtia elämään.

Kauden kolmannessa jaksossa perhe joutuu jättämään hyvästit rakkaalle Reino-koiralleen.

Reino-koira kuoli viime vuoden huhtikuussa yhdeksän vuoden iässä. Jokikunnas kertoo jaksossa, että he eivät halunneet ottaa sitä riskiä, että Reinon takapää halvaantuisi tai että koira joutuisi elämään kivuissa.

Jaksossa nähdään koskettava hetki, kun Reino nukutetaan ikuiseen uneen. Hänen vierellään tilanteessa on myös perheen Ralph-poika sekä uusi tulokas Viljo-koira.

– Reino oli lempein ja viisain olento, joka kantoi meidän surumme ja murheemme kuin ne olivat olleet höyheniä. Hän muistutti meitä joka päivä siitä, mitä on ehdoton rakkaus. Reinon poismenon jälkeen saimme viestejä ja yhteydenottoja yli 13 000. Kiitos kaikille, jotka myötäelivät meidän suruamme, Ellen Jokikunnas ja Jari Rask kertovat jaksossa.

Unelmia Italiassa alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla tiistaisin klo 21.30. MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan ensimmäisellä viikolla kolme jaksoa, jonka jälkeen sarjaa julkaistaan kaksi jaksoa viikossa tiistaisin.