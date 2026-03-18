Henkilöauton kuljettaja kuoli välittömästi törmäyksessä Vetelissä.
Yksi ihminen on kuollut henkilöauton törmättyä kuorma-autoon Vetelissä, kertoo Pohjanmaan poliisilaitos.
Poliisi sai hätäkeskuksesta tänään aamupäivällä tiedon henkilöauton ja kuorma-auton välisestä nokkakolarista Jyväskyläntiellä.
Alustavien tietojen mukaan Kaustisen suunnasta tullut henkilöauto oli ajautunut toistaiseksi tuntemattomasta syystä vastaan tulleen kuorma-auton eteen. Henkilöauton kuljettaja kuoli välittömästi törmäyksen seurauksena.
Keliolosuhteet olivat poliisin mukaan tapahtumapaikalla hyvät.
Toistaiseksi ei ole tietoa oliko päihteille vaikutusta onnettomuuden syntymiseen.
Tapahtunutta tutkitaan tässä vaiheessa liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä kuolemansyyn tutkintana.