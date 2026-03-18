Valioliigan suurseura Manchester United pelaa ensi kesänä Helsingissä. Asiasta uutisoivat Daily Mail sekä lehden toimittaja Chris Wheeler X-tilillään.
Jalkapallojätti ManU kohtaa Englannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Mestaruussarjassa pelaavan Wrexhamin 18. heinäkuuta.
Ottelua kaavaillaan todennäköisesti Helsingin Olympiastadionille, koska vastaavat ottelut järjestetään usein kymmeniä tuhansia katsojia vetävillä stadioneilla.
ManUn ja Wrexhamin ottelu on osa joukkueiden harjoitusottelukiertuetta, jossa joukkueet pelaavat eri puolilla Eurooppaa.
Samaan aikaan pelataan jalkapallon MM-kisat, jonka vuoksi Suomessa ei luultavasti nähdä kaikkia ManUn tähtinimiä kuten portugalilaisia Diogo Dalottia ja Bruno Fernandesia. Suomessa saatetaan kuitenkin nähdä Daily Mailin mukaan nuoria lahjakkuuksia, kuten ManUn akatemiassa kovaa jälkeä tekevä JJ Gabriel, 15.
Harjoitusottelu pelataan päivää ennen MM-loppuottelua. Lajin maailmanmestaruuskisat pelataan kesä-heinäkuussa Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa.
Manchester United on parhaillaan Englannin Valioliigassa kolmantena, kun sarjakautta on jäljellä kahdeksan kierrosta. Joukkueen maalipörssiä yhdeksällä osumalla jakavat Bryan Mbeumo ja Benjamin Sesko.
Walesilaisseura Wrexham taistelee parhaillaan noususta Valioliigaan. Joukkue on Mestaruussarjassa kuudentena. Seuran omistajiin kuuluvat Hollywood-tason tähtinäyttelijät Ryan Reynolds, 49, sekä Rob McElhenney, 48.
Ennen tätä kautta Wrexham onnistui kolmessa peräkkäisessä sarjanousussa.
ManU ja Wrexham kohtasivat toisensa pari vuotta sitten harjoitusottelussa Yhdysvaltojen San Diegossa, jolloin walesilaisjoukkue onnistui kukistamaan Valioliiga-seuran 3–1.
Valioliiga-joukkueet Suomessa
ManU on historiansa saatossa pelannut yhden kilpailullisen ottelun Suomessa, kun joukkue kohtasi HJK:n Euroopan Cupin ottelussa vuonna 1965. Suomalaisjoukkue taipui tuolloin suurseuran käsittelyssä 2–3.
Valioliigan seuroista Suomessa on ennen nähty myös muun muassa Liverpool, joka kohtasi HJK:n harjoitusottelussa kesällä 2015.
Tottenham Hotspur kohtasi puolestaan Tervarit Oulussa kesällä 2000. Ottelu päättyi englantilaisseuran 4–0-voittoon.