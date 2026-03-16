Meteorologien kevätbingo perustuu katsojien lähettämien kuvien ja videoiden tarkkaan rekisteröintiin. Katso video bingosta yltä.

Meteorologi Pekka Pouta ja muut MTV:n lähetyksissä esiintyvät meteorologit pitävät yllä niin sanottua kevätbingoa.

– Meillä on tällaista meteorologiopiskelijoiden uudempaa kansanperinnettä, eli kevätbingo. Aika paljon on jo merkintöjä tullut, Pouta esitteli Huomenta Suomessa.

Meteorologit merkkaavat esimerkiksi perhosia, muurahaisia ja kuuropilviä sun muita kevään merkkejä nähdyksi vai, jos niistä lähetetään kuva tai video toimitukseen.

Viikonlopun muutos

Pouta kertoo, että viikonloppuna suursäätilassa tapahtuu muutos.

– Lauha lounaistuuli kääntyy puhaltamaan Norjan vuoriston yli. Se tarkoittaa pakkasöitä ja aurinkoisia sekä lämpöisen oloisia päiviä.

Ero yön ja päivän välillä on siis kuin yö ja päivä.

– Lapissa voi olla paikoin jopa kymmenen asteen pakkasia öisin.