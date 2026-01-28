Patrick Kane ja yhdysvaltalaislegenda Mike Modano ovat summanneet molemmat NHL:ssä 1 374 pistettä.

Hyökkääjä Patrick Kane lukeutuu sukupolvensa suurpelaajiin ja on kohta yhdysvaltalaissyntyisten kiekkoilijoiden joukossa kaikkien aikojen suurin, jos mittarina käytetään NHL:ssä tehtyjen runkosarjapisteiden määrää.

Kane kasvatti uransa runkosarjapisteiden määrän lukemiin 500+874=1 374 keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa, kun hän pohjusti Alex DeBrincatin 1–2-kavennuksen kolmannessa erässä. Heidän edustamansa Detroit Red Wings hävisi Los Angeles Kingsille maalein 1–3.

Kane sivuaa Mike Modanon (561+813=1 374) nimissä ollutta yhdysvaltalaissyntyisten pelaajien piste-ennätystä.

– Tätä saavutusta on nyt vaikea ajatella. Oikeastaan mikään ottelussa ei mennyt hyvin meidän kannaltamme. Toivottavasti saamme paremman tuloksen ja voin ohittaa Miken seuraavassa ottelussa. Se olisi mukava tehdä voitto-ottelussa, 37-vuotias Kane jutteli NHL:n verkkosivuilla.

NHL:n tilastoarkiston mukaan Yhdysvaltojen kansalaisista Modanoa ja Kanea enemmän on tehoillut maalirohmu Brett Hull, jonka urasaldoksi jäi 741+650=1 391, mutta Hull on syntyisin Kanadasta.