Leijonien olympiajoukkueeseen kuuluva Buffalo Sabres -maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen loukkaantui.
Ukko-Pekka Luukkosen ottelu Buffalo Sabresin maalilla jääkiekon NHL:ssä Toronto Maple Leafsia vierana jäi kesken jo ensimmäisessä erässä.
Suomalaismaalivahti vaikutti loukanneen itseään tilanteessa, jossa Auston Matthews iski Torontolle 2–1-johtomaalin ajassa 10.49.
Luukkonen jatkoi vielä hetken tolppien välissä mutta poistui pukusuojaan ajassa 12.14. Hänen tilalleen luisteli Colton Ellis.
Buffalo Sabres tiedotti, että Luukkosella on alavartalovamma. Samaa sanoi medialle ottelun jälkeen Sabresin päävalmentaja Lindy Ruff.
Ruffin mukaan lääkärit tutkivat suomalaisen seuraavana päivänä.
– Emme tiedä tarkalleen, valmentaja totesi maalivahdin tilaa koskien Daily Faceoffin toimittaja Matt Larkinin mukaan.
Vierasjoukkue Sabres voitti ottelun 7–4. Sabresin kapteeni, ruotsalainen puolustajavirtuoosi Rasmus Dahlin tulitti peräti viisi tehopistettä saldolla 3+2.
Reilut 16 minuuttia pelannut Buffalon suomalaishyökkääjä Konsta Helenius jäi tehopisteittä.
Miten käy olympialaisten?
Luukkosen loukkaantuminen tuo huolia Suomen maajoukkueelle, jonka olympianippuun hänet on nimetty. Leijonien ensimmäinen ottelu Milanon olympiaturnauksessa on kahden viikon päästä keskiviikkona.
Luukkonen on pelannut tällä kaudella 21 NHL-ottelussa, ja hänen torjuntaprosenttinsa on 90,3.