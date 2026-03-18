NHL:ssä Nashville Predators kävi hakemassa vierasvoiton Winnipeg Jetsistä. Voittolaukauskilpailuun asti venynyt ottelu päättyi lukemin 4–3.

Nashvillen suomalaisista maalivahdeista vuorossa oli Juuse Saros, joka valittiin yhdeksi ottelun tähtipelaajista. Saros torjui kaikki kolme yritystä voittolaukauskilpailussa, ja lisäksi hänelle kertyi ottelusta peräti 36 torjuntaa.

Ennen voittolaukauksia Nashville oli viedä voiton jo varsinaisella peliajalla, kunnes Winnipeg tasoitti noin minuutti ennen pelin loppua.



Ottelun maalitilin avasi ensimmäisessä erässä Nashvillen suomalaishyökkääjä Erik Haula. Haula onnistui ohjaamaan kiekon maaliin ylivoimalla erän loppupuoliskolla.

Winnipegin suomalais-kanadalainen Brad Lambert jäi ottelussa tehopisteittä.

Suomalaisille ei muuten tehoja

Carolina Hurricanes joutui puolestaan vieraissa Columbus Blue Jacketsin rökitettäväksi. Columbus nappasi selvän voiton lukemin 5–1. Carolinan Sebastian Aho jäi ilman tehopisteitä.

Edmonton Oilers voitti kotikaukalossaan San Jose Sharksin 5–3. Edmontonin Kasperi Kapanen ei päässyt tehoille joukkueensa maaleista.



Minnesota Wild nappasi vierasvoiton Chicago Blackhawksista. Voitto tuli jatkoajalla maalein 4–3. Chicagon suomalaishyökkääjä Teuvo Teräväinen ei yltänyt pisteille.



Jatkoajalle venyi myös Montreal Canadiensin ja Boston Bruinsin kohtaaminen, joka päättyi Montrealin 3–2-kotivoittoon. Montrealin Oliver Kapanen ei napannut tehoja joukkueensa maaleista.



Matias Maccellin Toronto Maple Leafs hävisi kotonaan 1–3 New York Islandersille.