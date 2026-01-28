Mikko Rantasen poikkisyöttö sai entisen NHL-tähden T.J. Oshien haltioituneeksi.
Dallas Starsin Matt Duchene sai nautiskella Mikko Rantasen tarjoilusta jääkiekon NHL-ottelussa St. Louis Bluesin vieraana. Suomalaishyökkääjä syötti kiekon toisessa erässä ylivoimalla takatolpalle syöttösuuntaan suoraan katsomatta, ja Duchene puttasi 1–0-osuman.
Rantasen passi kulki St. Louis Blues -puolustaja Justin Faulkin jalkojen välistä.
– En ole nähnyt pelaajien antavan tuollaisia no look -syöttöjä alueen läpi takatolpalle sitten (Nicklas) Bäckströmin aikojen, ottelua ESPN:lle kommentoinut T.J. Oshie ylisti suorastaan happea haukkoen.
Entinen NHL-tähti viittasi takavuosien Washington Capitals -joukkuekaveriinsa.
Roope Hintz iski myöhemmin toisessa erässä lyöntilaukauksella 3–0-maalin. Miro Heiskanen toimi osumassa kakkossyöttäjänä.
Vierasjoukkue Stars voitti ottelun lopulta 4–3.
Rantanen on NHL:n pistepörssissä seitsemäntenä naputeltuaan tällä kaudella 64 (19+45) tehopinnaa. Hintzillä ja Heiskasella on kummallakin kasassa 41 paunaa.
Hämeenaholle toinen maali
New Jersey Devilsin Lenni Hämeenaho pelasi viidennen NHL-ottelunsa ja teki toisen maalinsa.