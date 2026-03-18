Buffalo Sabres on ollut olympialaisten jälkeen NHL:n ylivoimaisesti kuumin joukkue. Ukko-Pekka Luukkonen nappasi kauden ensimmäisen nollapelinsä Sabresin voitossa Vegas Golden Knightsista.

Ukko-Pekka Luukkonen torjui 27 kertaa kauden ensimmäisessä nollapelissään Vegas Golden Knightsia vastaan. Buffalo Sabres nappasi ottelussa 2–0-voiton.

Luukkosen nollapeli oli hänen uransa kahdeksas ja ensimmäinen sitten yli vuoden takaisen, tammikuun 2025 Ottawa-voiton.

– Nollapeli on aina kiva. Tuntuu hyvältä. Me taistelimme kovaa, blokkasimme laukauksia ja pidimme vastustajan pois maalilta hyvin tänään. On hienoa nähdä, miten puolustuksemme toimi tänään, Luukkonen kehui NHL:n verkkosivuilla.

– Luukkonen teki paljon torjuntoja. Sitten kun me päihitimme hänet, osuimme maaliputkeen tai lauoimme ohi kokonaan. Tilastot näyttävät varmasti hyvältä, mutta saimme lopulta maalisarakkeeseen vain hanhenmunan. Siihen ei ole oikein lohtua. Meidän pitää viimeistellä paremmin, Vegasin päävalmentaja Bruce Cassidy manasi.

Luukkonen on ollut yksi NHL:n parhaista suomalaisvahdeista tällä kaudella, mutta olympialaiset jäivät häneltä väliin loukkaantumisen vuoksi.

Buffalo Sabres on ollut olympialaisten jälkeen huimassa vireessä: Vegas-voiton myötä se on voittanut kymmenen yhteensä 11 ottelusta olympiatauon jälkeen.