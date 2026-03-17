NHL-jääkiekkoliigassa jo 20. kauttaan pelaava venäläisveteraani Jevgeni Malkin ei ole lopettelemassa, ainakaan vielä vähään aikaan.

Koko uransa Pittsburgh Penguinsia edustanut Jevgeni Malkin, 39, kertoo, että hän ja seuran GM Kyle Dubas puhuvat mahdollisesta sopimuksen jatkamisesta kesällä.

– En nyt voi kertoa mitään. Puhuimme pari viikkoa sitten, ja hän (Dubas) kertoi minulle, että odotetaan kesää. Ja että "älä huoli, juttelemme sitten tämän kauden jälkeen", Malkin päivitti tilannettaan kanadalaisen TSN:n mukaan.

– Oloni on ookoo. Hyvältä tuntuu. Haluan pelata ensi vuonna, ehkä kaksikin vuotta. Ken tietää?

Malkinin vuonna 2022 tekemän neljän vuoden ja yhteensä 24,4 miljoonan dollarin sopimus päättyy tähän kauteen.

Pittsburghissa syksyllä 2006 aloittanut hyökkääjä on NHL:n venäläispelaajien kaikkien aikojen pistepörssissä toisena lähes 1 400 pisteellään, edellään vain Aleksandr Ovetshkin. Malkin on voittanut Pittsburghin riveissä kolme NHL:n mestaruutta eli Stanley Cupia (2009, 2016 ja 2017).