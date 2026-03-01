Carolina Hurricanesin 5–2-voitto Detroit Red Wingsistä nosti joukkueen NHL:n itäisen konferenssin kärkipaikalle.



Carolinan suomalaishyökkääjä Sebastian Aho teki ottelussa joukkueensa 2–0-maalin ylivoimalla avauserän lopulla.

Osuma oli suomalaisen kauden 22:s ja se nosti Ahon Hurricanesin seurahistorian kolmanneksi eniten ylivoimamaaleja tehneeksi pelaajaksi. 74 ylivoimamaalia tehneen Ahon edellä ovat tilastossa vain Ron Francis (132) ja Eric Staal (105).



Carolinan ykkösnimet ottelussa olivat Shayne Gostisbehere ja Taylor Hall, jotka tekivät kumpikin tehopisteet 1+2. Jesperi Kotkaniemi ei ollut Hurricanesin kokoonpanossa.

Viidennen peräkkäisen voittonsa napannut Carolina nousi samalla NHL:n itäisen konferenssin kärkipaikalle ohi Tampa Bay Lightningin, joka koki lauantain kierroksella 2–6-tappion Buffalo Sabresille.

Kolmantena itäisessä konferenssissa oleva Buffalo on matkalla kohti ensimmäisiä pudotuspelejään sitten kevään 2011. Joukkueen maalivahtina Tampassa pelasi Ukko-Pekka Luukkonen, joka pysäytti 36 laukausta.



Luukkonen joutui jättämään olympialaiset väliin loukkaantumisen vuoksi, mutta suomalaisvahti on nyt pelannut olympialaistauon jälkeen kaksi ottelua. Kumpikin otteluista päättyi Buffalon voittoon.



Buffalon ykkösnimi ottelussa oli ruotsalaiskapteeni Rasmus Dahlin, joka teki tehot 1+2.

Heiskanen syötti Dallasin voittomaalin

Läntisessä konferenssissa Dallas Stars nousi Nashville Predatorsia vastaan kahden maalin tappiolta jatkoajalle ja 3–2-kotivoittoon. Dallasille voitto oli jo kahdeksas peräkkäinen. Joukkue on lännessä tällä hetkellä toisena Coloradon jälkeen.



Jatkoajalla Dallasin suomalaispuolustaja Miro Heiskanen syötti Jason Robertsonin tekemän voittomaalin. Heiskanen on tehnyt kauden aikana 7+41=48 pistettä.

1:07 Miro Heiskanen syötti Dallasin voittomaalin jatkoajalla.

Dallasin muista suomalaisista hyökkääjät Mikko Rantanen ja Roope Hintz olivat sivussa. Arttu Hyry puolestaan pelasi kauden toisen ottelunsa NHL:ssä.



Nashvillen maalivahti Juuse Saros pysäytti ottelussa 22 laukausta.