NHL kertoi maanantaina jääkiekon World Cupin palaavan vuonna 2028 kahdeksan joukkueen voimin. Venäjän mahdollinen turnausosallistuminen nousi nopeasti keskustelunaiheeksi.

NHL kertoi tiedotustilaisuudessaan, että World Cup pelataan helmikuussa 2028 kahdeksan joukkueen voimin. Turnauksen isäntäkaupunkeina toimivat Calgary, Praha ja Edmonton. Osallistujamaista NHL ei kuitenkaan vielä tiedottanut.

Mediatietojen mukaan turnauksessa pelaisivat USA, Kanada, Suomi, Ruotsi, Tshekki, Sveitsi ja Saksa. Viimeinen osallistuja ratkennee Slovakian ja Venäjän väliltä.

Venäjä on ollut suljettuna kansainvälisistä jääkiekkokaukaloista vuodesta 2022 lähtien maan aloitettua sodan Ukrainassa. Mediatietojen mukaan NHL suhtautuisi Venäjän osallistumiseen myötämielisemmin kuin IIHF, mutta Euroopan huippumaat ovat asettuneet vastustamaan Venäjän osallistumista.

Tshekkitoimittaja Robert Rampa kertoi X-tilillään, että Ruotsi, Suomi ja Tshekki ovat tarvittaessa valmiita boikotoimaan turnausta.

– Tietojeni mukaan NHL sai Euroopan mailta tiedon, että nykytilanteessa, jos Venäjä pelaisi turnauksessa, Tshekki, Suomi ja Ruotsi eivät osallistuisi, Rampa kirjoittaa.

Yhdysvaltalaistoimittaja Andy Strickland otti niin ikään asiaan kantaa X:ssä.

– En ikinä saanut sellaista vaikutelmaa, että NHL ei olisi halunnut Venäjää Four Nations -turnaukseen tai olympialaisiin. Minulle on kerrottu, että tietyt maat kertoivat NHL:lle, etteivät he osallistuisi, jos Venäjä on mukana, Strickland kertoo.

Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Heikki Hietanen kuitenkin kommentoi Iltalehdelle, ettei Suomi ole vielä keskustellut NHL:n, Ruotsin ja Tshekin kanssa Venäjän mahdollisesta turnausosallistumisesta tai sen aiheuttamista toimenpiteistä.

– Sehän ei ole mikään tieto, vaan jonkun toimittajan spekulointia, enkä lähde tässä vaiheessa ottamaan kantaa spekulointeihin, Hietanen sanoi lehdelle.

– Varmasti jossain vaiheessa, mutta nyt se ei ole millään lailla ajankohtaista, koska emme vielä tiedä, mitä NHL suunnittelee. Ja käymme varmasti keskustelua myös NHL:n kanssa.