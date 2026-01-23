Suomen tunnetuin paparazzi Panu Hörkkö järjestää ensi viikolla lehdistötilaisuuden.

Suomen tunnetuin paparazzi Panu Hörkkö on työskennellyt Seiska-lehdessä lähes 20 vuoden ajan, mutta viime syksyn jälkeen miehen juttuja tai paparazzikuvia ei ole viikoittain ilmestyvässä Seiska-lehdessä näkynyt. Viimeisimmät uudet jutut häneltä on julkaistu lokakuussa 2025, käy ilmi Seiskan nettisivujen toimittajahausta.

Tämä on herättänyt runsaasti spekulaatioita, mihin Hörkkö on ilman selitystä kadonnut. Hörkkö luotsasi yhdessä Tuomas Enbusken kanssa yhteistä podcastia, mutta myöskään sitä ei ole viime aikoina julkaistu.

MTV Uutisten saamien luotettavien lähteiden mukaan Hörkkö ei työskentelisi enää Seiskassa.

Pitääkö paikkansa, oletko saanut potkut Seiskasta?

– En ole missään tapauksessa saanut potkuja. Tulkaa paikalle Immun Fight Club -tapahtuman lehdistötilaisuuteen ensi tiistaina, niin lupaan kertoa kaiken, Hörkkö vastaa MTV Uutisille.

Kysymykseen siitä onko hän itse irtisanoutunut, Hörkkö ei suostu vastaamaan.

MTV Uutiset tavoitti Seiskan vastaavan päätoimittajan Jyrki Huotarin, joka ei kuitenkaan suostunut kommentoimaan yksittäisen henkilön työsuhteeseen liittyviä asioita.

Tällä viikolla medioille lähetettiin tiedote, jossa kerrottiin vapaaottelija Mika "Immu" Ilménin järjestävän Helsingin jäähallissa tiedotustilaisuuden liittyen 21. maaliskuuta järjestettävään kamppailutapahtumaan .

Tiedotteessa kerrotaan, että lisätietoja tapahtumasta saa nimenomaan Panu Hörköltä.

Tunnetuin ja pelätyin

Hörkkö on työskennellyt juorulehti Seiskan toimituksessa vuodesta 2007 lähtien.

Häntä on kutsuttu muun muassa Helsingin Sanomissa Suomen tunnetuimmaksi, pelätyimmäksi ja vihatuimmaksi paparazziksi. Hörkkö on tunnettu siitä, että hän on toimittanut Seiskaan lukuisia kuvia ja otsikoita suomalaisista julkisuuden henkilöistä.

Hänen toimintatapansa ovat herättäneet keskustelua.

Vuoden 2024 Helsingin Sanomat kirjoitti laajassa artikkelissaan Hörkön ja Seiska-lehden toimintatavoista. Julkisuuden henkilöt avautuvat Seiskan poikkeuksellisista toimintatavoista, kuten varjostamisesta, vihjailusta ja "vaihtokaupasta". Muun muassa näyttelijä Janne Kataja kertoi tuolloin Helsingin Sanomille mielipiteensä ja järkytyksensä Seiskan toimintatavoista.

Viime elokuussa kerrottiin, että mediayhtiö Sanoma Media Finland on STT:n tietojen mukaan maksanut korvauksia pitkää vankeustuomiota istuvalle Milan Jaffille, jotta Seiska-lehden toimittajan Panu Hörkön ja toimittaja Tuomas Enbusken podcastin jaksosta ei aloiteta rikosprosessia tai tehdä muita jatkotoimia.