Ruoka-apu Helsingin Myllypurossa lopetetaan, kertoo Myllypuron elintarvikeapu ry tiedotteessaan.

Yhdistyksen mukaan hävikkiruoka on vähentynyt niin paljon, ettei toimintaa voida enää jatkaa.

– Syynä valitettavaan lopettamispäätökseen on se, että ruokahävikin määrä on pudonnut radikaalisti. Kaupan ja teollisuuden logistiikka on tarkentunut ja punalaputettujen tuotteiden kysyntä kasvanut, sanoo Myllypuron elintarvikeapu ry:n hallituksen puheenjohtaja, Herttoniemen seurakunnan kirkkoherra Minnamari Helaseppä tiedotteessa.

– Tätä nykyä suuri osa avunhakijoista joudutaan käännyttämään pois, koska jaettavaa ei riitä ja se on yksipuolista. Tällä toimintatavalla ei ole edellytyksiä jatkaa.

Myllypurossa ruokaa on jaettu jo yli 30 vuotta.

1:28 Katso myös: Tuhannet ihmiset hakevat viikoittain ruoka-apua Myllypurossa (2023).

– Ruoka-avun tarve on edelleen polttava, ja sen piiriin tulee uusia asiakasryhmiä, kuten kansainvälisiä opiskelijoita. Yhä enemmän on heitä, joiden perustoimeentulo ei riitä elämiseen, vaan on seistävä jonoissa, Helaseppä kuvailee.