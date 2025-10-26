– Olisin tosi naiivi, jos väittäisin, että en ymmärrä sitä, minkä takia se (häirintäsyytös) nostetaan (esille). Se kiinnostaa ja se käsitellään. Ymmärrän myös sen, että jos en siihen mitään kommentoi niin narratiivi jää sinne.

– Jos ajatellaan oikeudellista prosessia. Jos sitä haluaa kunnioittaa, niin silloin en voi, enkä myöskään halua lähteä keskustelemaan siitä muissa foorumeissa. Koin että minulla on helpompi siinä hetkessä antaa sen asian olla ja keskittyä niihin asioihin, joihin voin vaikuttaa ja olla perheen kanssa. En keksinyt parempaa ratkaisua, Leppilampi sanoi Huomenta Suomen lähetyksessä.

Ei paluuta tiedossa Tanssi Tähtien kanssa -ohjelmaan

Taustaa syytöksistä

– Kun tulee tarpeeksi perspektiiviä, niin osaa myös arvottaa asioita ja tehdä valintoja. On asioita, joille voin jotain ja asioita, joille en voi mitään. Jos se on tapahtunut, ja tämä on nyt todellisuus, niin sitten on enää jäljellä se, miten reagoin siihen. Mikä on rakentavaa ja missä vastuuni on suhteessa siihen, että minulla on perhe, oma elämä ja itseni. Kenelle annan vallan? hän sanoi.