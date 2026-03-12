Itä-Suomen hovioikeus on korottanut miehen rangaistusta Liperin tappojutussa.
Käräjäoikeus oli tuominnut 39-vuotiaan miehen seitsemän ja puolen vuoden vankeuteen vaimonsa taposta Liperissä.
Hovioikeus katsoi, että mies syyllistyi tapon lisäksi myös vaimonsa törkeään raiskaukseen ja korotti rangaistuksen kahdeksaan vuoteen ja kymmeneen kuukauteen.
Mielentilatutkimuksen mukaan mies oli tekojen aikaan helmikuussa 2024 alentuneesti syyntakeinen.
Käräjätuomiosta annetun julkisen selosteen mukaan tekoihin myötävaikuttivat miehen mielenterveyteen liittynyt vääristynyt käsitys todellisuudesta.
Selosteen mukaan perheen lapset olivat rikosten aikaan asunnossa. Nainen kuoli todennäköisesti yhden veitseniskun aiheuttamaan verenvuotoon.
STT ei julkaise alentuneesti syyntakeisena tuomitun nimeä.