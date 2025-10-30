



Vauvansa pahoinpitelystä epäilty Jesse Markin julkaisee kirjan – tästä syystä somessa raivostuttiin Jesse Markin kommentoi rikosepäilyä lokakuussa Instagram-tilillään. All Over Press Julkaistu 30.10.2025 14:04 Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Vauvansa pahoinpitelystä epäiltynä oleva muusikko Jesse Markin julkaisee kirjan. Somessa miehen kirjahankeesta pöyristyttiin. Vuosi sitten lokakuussa uutisoitiin, että muusikko Jesse Markinia epäillään vauvaikäisen lapsensa törkeästä pahoinpitelystä. Myös lapsen äiti on epäiltynä samoista teoista. Tapaus on yhä syyteharkinnassa. Nyt muusikko ilmoitti kesken syyteharkinnan julkaisevansa kirjan, joka kertoo hänen omasta elämästään. Like Kustannuksen tiedotteessa kerrottaan, että Markin ja kirjailija Elina Westinen ovat kirjoittaneet kirjan yhdessä. Käärmeitä ja perhosia -niminen teos on tiedotteen mukaan muusikon tarina, joka alkoi Liberiasta, kulki Viljakkalan kautta koko kansan suosikiksi mutta sai painajaismaisen käänteen.





Kirjan tiivistelmässä kuvaillaan seuraavasti kirjan sisältöä:



Markinin lapsi sairastui vakavasti, lääkärit epäilivät pahoinpitelyä ja lastensuojelu sijoitti vauvan kiireellisesti. Alkoi taistelu oman syyttömyyden ja lapsen kotiinpaluun puolesta, suomalaista oikeusjärjestelmää vastaan.



Ravisuttava teos yhdistää Markinin päiväkirjamerkinnät, läheisten ja kollegoiden äänet sekä vakuuttavan lääketieteellisen aineiston. Ketä kuunnellaan? Miten säilyttää toivo, kun kaikki on viety?

Somessa raivostuttiin erityisesti siitä, että kirjan ilmestymisestä kerrottiin julkisuuteen kesken syyteharkinnan ja kirjan kuvauksessa Jesse Markinia puolustetaan.

– Viimeinen yritys puhdistaa maine ja kertoa "totuus" ennen kuin tulee tuomio? Jodelissa kirjoitetaan.

– Aikamoista, kun tutkinta on edelleen kesken, yksi ihmettelee.

– Onpa jännä, että kustantaja on uskaltanut ottaa julkaistavaksi. Esittelytekstin perusteella uskovat Markinia syyttömäksi. Toivottavasti totuus oikesti selviää eikä tästä tule case Anneli Auer.

– On syytön tai syyllinen, ihan helvetin kyseenalaista julkaista tällaista. Olen niin pettynyt kustannustoimittajaan.

Markin itse kommentoi rikosepäilyä viime vuoden lokakuussa Instagram-tilillään. Hän kertoi postauksessaan, että hänestä oli tullut vuonna 2024 isä, ja että hänen lapsellaan alkoi ilmenemään terveyshuolia pian syntymän jälkeen. Markinin mukaan terveysongelmat johtivat sairaalahoitoon.

– Yllätykseksemme lääkärit ilmoittivat meille tilanteen viittaavan siihen, että meitä on mahdollisesti syytä epäillä rikoksesta. Lääkärit kertoivat, että heidän on ilmoitettava asiasta poliisille. Pian löysimme itsemme poliisikuulustelusta kertaamassa tapahtumia jokaista yksityiskohtaa myöten, hän kertoi julkaisussaan.

Markin kertoi julkaisussaan, että eräänä aamuna poliisi oli tullut hakemaan hänet kotoa kuulusteluun. Hän vietti kertomansa mukaan kolme päivää sellissä ja sai tuolloin kuulla, että myös lapsen äiti oli kiinniotettuna ja kuulusteltavana.

Markin väitti kirjoituksessaan, ettei hänen tai hänen lapsensa äidin syyllisyydestä ole näyttöä. Hän kertoi molempien kiistävän minkäänlaisen rikoksen asiassa.

