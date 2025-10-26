Mikko Leppilampi on valjastanut aiemman ammattikokemuksensa itselleen uudenlaiseksi työksi.

Julkisuudesta keväällä 2024 vetäytynyt näyttelijä Mikko Leppilampi vieraili Huomenta Suomessa sunnuntaina 26. lokakuuta ja antoi ensimmäisen haastattelunsa televisiokameroille pitkään aikaan.

Leppilampi kertoi, että hän on alkanut tekemään kaikessa hiljaisuudessa myös uusia töitä: esiintymisvalmennuksia. Halu vastaavan työn tekemiseen on hänen mukaansa kytenyt pitkään.

– Se on aina jollain tavalla ollut tuolla, olen tiennyt sen, että minulla on semmoinen tarve palvella. Ja olen aina tykännyt siitä ajatuksesta, että pääsee jakamaan sitä, mitä on oppinut ja oivaltanut.

Hän ei ollut kertomansa mukaan ajatellut etukäteen, milloin haluaisi tarkalleen alkaa tehdä vastaavia töitä. Nyt aika tuntui kypsältä.

– Lähdin ihan hakemaan sitä, ottamaan verkkokursseja, lukemaan siitä. Sitten ymmärsin myös, kirjoittamisen ja ihan kaiken läpikäymisen kautta, kuinka paljon ja laaja-alaisesti sitä kokemusta on.

Leppilammen mukaan hän kouluttaa esiintymisvalmennuksissaan "aivan ketä tahansa" ja monenlaisiin tarpeisiin.