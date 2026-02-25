Toimittajalle sähköpostia lähettänyt mies kiistää syyllistyneensä rikokseen.
Syyttäjä vaatii viisikymppiselle miehelle sakkorangaistusta Iltalehden toimittajan Ida Erämaan kunnian loukkaamisesta. Syytettä käsiteltiin keskiviikkona Lapin käräjäoikeudessa.
Syyte liittyi Ida Erämaan heinäkuussa 2023 kirjoittamaan kolumniin, joka käsitteli perussuomalaisten ja median suhdetta.
Erämaan mukaan perussuomalaisissa oli halukkuutta lehdistönvapauden rajoittamiseen, kun media kertoi puolueen jäsenten yhteyksistä äärioikeistoon.
Syyttäjän mukaan mies lähetti Erämaalle elokuussa 2023 sähköpostin, jossa kirjoitti muun muassa seuraavasti: "Onneksi jotkut järkevät laittavat vihervasemmiston intersektuaaleja femakkoja ruotuun, ettei tämmöiset hullut rajoitteet trendaa!".
Syyttäjän mukaan mies halvensi Erämaata kutsuessaan tätä femakoksi, joka syyttäjän mukaan on kontekstissaan alatyylinen haukkumasana.
Mies: Ei kohdistettu toimittajaan
Kirjallisessa vastauksessaan käräjäoikeudelle mies kiistää syytteen. Mies sanoo, että Erämaan on täytynyt tiedostaa, että hän tulee saamaan palautetta kirjoituksestaan.
Miehen mukaan viesti itsessään oli toteamus ja suora kommentti Erämaan kirjoitukseen, eikä sitä ollut kohdistettu Erämaahan itseensä. Mies sanoo käyttävänsä "kansankielisiä, yleisiä sanontoja, joita nykykielessä viljellään".
Viime syksynä Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi kolmikymppisen miehen Erämaan kunnian loukkaamisesta. Mies lähetti Erämaalle kolumnin julkaisua seuranneena päivänä sähköpostin, jossa kutsui tätä valehtelijaksi ja kuvaili tämän toimintaa oksettavaksi. Lisäksi mies esitti sovinistisen ja halventavan vertauksen eläimestä. Tuomio on lainvoimainen.