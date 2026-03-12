Kansanedustaja Johannes Yrttiahon mukaan hän on edelleen vasemmistoliiton jäsen. Puoluejohto ei ole paljastanut kantaansa.
Kansanedustaja Johannes Yrttiaho poistettiin vasemmistoliiton vaalitilaisuudesta Turussa helmikuun lopulla, kertoo Turun Sanomat (TS).
Turun Sanomat alkoi selvittää vasemmistoliiton tiloissa Turussa helmikuun lopussa pidetyssä vaalitilaisuudessa tapahtunutta välikohtausta. Lehden tietojen mukaan paikalla olleen Yrttiahon osallistuminen tilaisuuteen estettiin.
Puolueen Varsinais-Suomen piirin puheenjohtajan Mervi Uusitalo-Heikkisen mukaan tilaisuus oli tarkoitettu puolueen jäsenille. Tilasta ohjattiin pois ihmiset, joiden nimeä ei löytynyt jäsenrekisteristä.
Uusitalo-Heikkinen ei kuitenkaan paljasta löytyikö rekisteristä Yrttiahon nimeä. Hänen mukaansa puolueen jäsenyys on salassa pidettävää tietoa.
Jäsenyydelle vahvistus eduskuntaryhmän pääsihteeriltä
Kansanedustaja itse kertoo olevansa vasemmistoliiton jäsen. Hän kuuluu Turun vasemmistoliittoon sen perusyhdistyksen kautta.
Turun kaupunginvaltuustossa hän edustanut Asukkaiden Turku -yhteislistaa kevään 2025 kuntavaalien jälkeen. Hänet oli erotettu vasemmistoliiton paikallisyhdistyksestä, koska oli asettunut ehdolle kilpailevalta ehdokaslistalta.