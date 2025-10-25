Mikko Leppilampi antaa ensimmäisen haastattelunsa pitkään aikaan sunnuntain Huomenta Suomen lähetyksessä.
Juontaja-näyttelijä Mikko Leppilampi saapuu haastatteluun Huomenta Suomen suoraan lähetykseen sunnuntaina 26. lokakuuta. Kyseessä on ensimmäinen kerta pitkään aikaan, kun Leppilampi astuu julkisuuteen ja antaa haastattelun suorassa lähetyksessä.
Väitetty ahdistelu tapahtui rikosilmoituksen mukaan ilmoituksen tehneen naisen työpaikalla saman vuoden maaliskuussa, jolloin Leppilampi oli Pohjois-Suomessa kuvaamassa Ivalo-sarjan neljättä tuotantokautta. Rikosilmoitus tehtiin Inarin poliisille.
Muutamaa päivää myöhemmin uutisoitiin, että tapauksesta oli aloitettu esitutkinta, joka valmistui viime vuoden syyskuun puolivälissä. Asia eteni syyttäjän pöydälle.
Vuoden 2024 marraskuussa puolestaan uutisoitiin, että Leppilampea koskeva syyteharkinta Pohjois-Suomen syyttäjäalueella oli päättynyt, eikä syyttäjä nostanut syytteitä Leppilampea vastaan. Syyttäjä teki asiasta syyttämättäjättämispäätöksen ei näyttöä -perusteella.
Toukokuun lopussa 2024 Seiska julkaisi myös uutisen, jossa väitettiin Leppilammen käyttäytyneen asiattomasti kauneushoitoloissa. Jutussa oli useita lähteitä, joista yksi kertoi väitetyn tapahtuman sattuneen 10 vuotta sitten.
Leppilampi on ollut julkisuudessa vaitonainen häneen kohdistuneista syytöksistä. Toukokuun lopussa viime vuonna Seiskan julkaistua jutun Leppilammen väitetystä asiattomasta käytöksestä kauneushoitoloissa Leppilampi julkaisi Instagram-tilillään päivityksen, jossa totesi, ettei halua kommentoida väitteitä julkisesti enempää.
– Minusta esitetyt väitteet epäasiallisesta käytöksestä kauneushoitoloissa ovat valheellisia. En ole koskaan loukannut kenenkään seksuaalista itsemääräämisoikeutta, Leppilampi kirjoitti päivityksessään.
– En suostu julkisen paineen pakottamana ottamaan vastuuta asioista, joita en ole tehnyt. Se ei ole mielestäni oikein ja valitettavasti kannustaa vakavan aiheen väärinkäyttöön oman edun tavoittamiseksi. Asiat tullaan selvittämään virallisten prosessien myötä.
Elokuussa 2025 Leppilampi rikkoi hiljaisuutensa ja kommentoi vuodentakaista kohua Vappu Pimiänpodcastissa Valo Pimiään. Hän sanoi tuolloinkin, ettei halua puida itse tapahtunutta julkisesti sillä ajatteli, ettei se kuulu julkiseen keskusteluun.
Sen sijaan Leppilampi kertoi, millaisia tunteita sekä ajatuksia kohu hänessä itsessään herätti.
– Kun tulee tarpeeksi perspektiiviä, niin osaa myös arvottaa asioita ja tehdä valintoja. On asioita, joille voin jotain ja asioita, joille en voi mitään. Jos se on tapahtunut, ja tämä on nyt todellisuus, niin sitten on enää jäljellä se, miten reagoin siihen. Mikä on rakentavaa ja missä vastuuni on suhteessa siihen, että minulla on perhe, oma elämä ja itseni. Kenelle annan vallan? hän sanoi.
Näyttelijä kertoi hänen olleen pakko tutkia sitä, mitä hän on ja mitä hänellä on.
– Minulla on esimerkiksi terveys, minulla on perhe, koti, ystäviä. Minulla on paljon mahdollisuuksia. Jos suljen oven ja rupean katsomaan maailmaa toiselta kantilta, niin yhtäkkiä se on täynnä mahdollisuuksia luoda itsensä uudelleen ja löytää uusia intohimon kohteita. Se ei varmasti yhdenkään kurssin tai kirjan kautta synny, se on pakko mennä tuota kautta.