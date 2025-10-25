– Kun tulee tarpeeksi perspektiiviä, niin osaa myös arvottaa asioita ja tehdä valintoja. On asioita, joille voin jotain ja asioita, joille en voi mitään. Jos se on tapahtunut, ja tämä on nyt todellisuus, niin sitten on enää jäljellä se, miten reagoin siihen. Mikä on rakentavaa ja missä vastuuni on suhteessa siihen, että minulla on perhe, oma elämä ja itseni. Kenelle annan vallan? hän sanoi.