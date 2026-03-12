Venäjällä oikeus on tuominnut 15 syytettyä elinkautiseen vankeuteen vuonna 2024 tehdystä konserttisali-iskusta.
Moskovan lähistöllä tapahtuneessa asemiesten hyökkäyksessä Crocus-konserttisaliin kuoli noin 150 ihmistä.
Oikeuden mukaan tuomituista neljä tadzikistanilaismiestä osallistui henkilökohtaisesti iskuun. Muut 11 tuomittiin avunannosta ja yhteyksistä terrorismiin. Heistä osa on Venäjän kansalaisia.
Lisäksi neljä miestä sai noin 20 vuoden tuomiot yhteyksistään hyökkääjiin.
Ääri-islamilainen Isis-järjestö ilmoitti pian Moskovan iskun jälkeen olevansa hyökkäyksen takana.
Ampujat tunkeutuivat konserttisaliin hieman ennen neuvostoaikaisen rockyhtyeen Picnicin konserttia. Ampumisen lisäksi hyökkääjät sytyttivät rakennuksen tuleen jättäen monta uhria loukkuun.
Isku oli pahin Venäjällä tapahtunut terrori-isku sitten vuoden 2004 Beslanin koulukaappauksen.