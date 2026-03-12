Joanna Wallinheimo ja Costee kertovat Instagramissa, että heidän lapsensa on syntynyt.
Rantabaari-sarjasta tutun näyttelijän Joanna Wallinheimon ja hänen kumppaninsa, laulaja-lauluntekijä Costeen, oikealta nimeltään Jussi Tiaisen esikoislapsi on syntynyt.
Tuoreet vanhemmat kertovat pienokaisen syntymästä Instagramissa. He jakoivat Instagramiin mustavalkoisen kuvan, jossa pienen pieni käsi pitää kiinni Tiaisen sormesta.
– Hän on täällä ja olemme onnellisia, kuvan yhteydessä lukee.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
Lue myös: Rantabaari-tähti Joanna Wallinheimo ja laulaja Costee: Vauva tulossa!
– Aloitamme nyt rauhassa uuden arjen emmekä kommentoi asiaa tämän enempää, teksti päättyy.