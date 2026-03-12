Autourheilun kuninkuusluokan formula 1:n kuljettajat tuomitsivat joukolla uusien sääntöjen mukaiset autot kauden avauskilpailun jälkeen. Hallitseva maailmanmestari Lando Norris arveli, että kuluvan kauden autot ovat lajihistorian huonoimpia. Carlos Sainz tuomitsi autot vaarallisiksi, ja Max Verstappen moitti auton epäluonnollista ajettavuutta.

Australian grand prix'ssä nähtiin ohituksia, mutta useimpien kuljettajien mielestä ajaminen tuntui keinotekoiselta hybridivoimanlähteen säästelyn takia. Norris oli Sainzin tapaan huolissaan nopeuseroista, joita autojen välille tulee auton akkujen varaustilasta riippuen.

– Se oli yhtä kaaosta, ja näemme vielä tämän takia jonkun ison onnettomuuden, Norris siunaili avauskilpailun tapahtumia The Race - moottoriurheilusivustolla.

– Tässä voi vain odotella, että jotain menee hirvittävällä tavalla pieleen, eikä se ole kovin mukavaa.

Norris arveli, että autojen nopeuserot olivat hetkellisesti jopa 50 kilometriä tunnissa. Sen perusteella hän ennustaa kolareista entistä rajumpia.

– Uhkana on, että autot lennähtävät törmäyksestä ilmaan. Sellaisessa tilanteessa voi joko loukata itseään tai muita. Se on aika hirvittävä ajatus, Norris totesi.

Norris moitti kilvanajoa myös keinotekoiseksi, kun hybridivoimanlähteen säätely määrittää vauhdin niin suurelta osin.

Sainzin mielestä nykyiset autot ovat myös aerodynamiikaltaan vaarallisia.