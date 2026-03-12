Ydinenergialaista ollaan poistamassa kohta, joka kieltää ydinräjähteet Suomessa.
Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) vastaa torstaina toimittajien ydinenergialakia koskeviin kysymyksiin.
Katso tiedotustilaisuutta suorana videolta artikelin alusta tai MTV Katsomosta kello 13.30 alkaen.
Ydinenergialain muuttamisesta nousi viime viikolla äläkkä, kun hallitus kertoi yllättäen suunnitelmistaan poistaa laista ydinräjähteet Suomessa kieltävä pykälä.
Merkittävistä ulko- ja turvallisuuspoliittisista linjauksista kuten liittymisestä Natoon on ollut tapana pyrkiä löytämään yhteisymmärrys kaikkien eduskuntapuolueiden kesken.
Parlamentaarista keskustelua asiasta ei kuitenkaan käyty, ennen kuin puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) julkisti kulisseissa valmistellun luonnoksen hallituksen esityksestä.
Sekä pääoppositiopuolue SDP että vasemmistoliitto ja vihreät asettuivat välittömästi vastustamaan ehdotusta. Erityistä ärtymystä oppositiossa herätti tapa, jolla esitys oli valmisteltu oppositiopuolueita kuulematta. Asiasta huomautti myös keskusta, joka ei ole vielä kertonut kantaansa esitykseen.