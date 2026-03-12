Sekä pääoppositiopuolue SDP että vasemmistoliitto ja vihreät asettuivat välittömästi vastustamaan ehdotusta. Erityistä ärtymystä oppositiossa herätti tapa, jolla esitys oli valmisteltu oppositiopuolueita kuulematta. Asiasta huomautti myös keskusta, joka ei ole vielä kertonut kantaansa esitykseen.

Parlamentaarista keskustelua asiasta ei kuitenkaan käyty, ennen kuin puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) julkisti kulisseissa valmistellun luonnoksen hallituksen esityksestä.

Merkittävistä ulko- ja turvallisuuspoliittisista linjauksista kuten liittymisestä Natoon on ollut tapana pyrkiä löytämään yhteisymmärrys kaikkien eduskuntapuolueiden kesken.

Hallituksen valitsema toimintatapa ihmetyttää, sillä vielä pari vuotta sitten pääministeri Petteri Orpo (kok.) korosti eduskuntapuolueiden kesken käytävän keskustelun merkitystä.

– Asia on syytä arvioida ja selvittää huolella, ja sen jälkeen siitä keskustellaan avoimesti ja parlamentaarisesti, Orpo sanoi STT:n haastattelussa maaliskuussa 2024.