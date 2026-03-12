Tapparan hyökkääjä Benjamin Rautiainen on valittu pelaajaäänestyksessä Liigan arvokkaimmaksi pelaajaksi.
Benjamin Rautiainen keräsi äänestyksessä 523 pistettä, ja hän voitti Kultainen kypärä -palkinnon 253 pisteen turvin.
– Tämä on suuri kunnia ja mielestäni hienoin henkilökohtainen palkinto, mitä voi saada, koska se on pelaajien äänestämä. Olen todella otettu, Rautiainen kommentoi tulosta pelaajayhdistyksen tiedotteessa.
SaiPan Maxime Fortier sijoittui äänestyksessä toiseksi ja Lukon Mikael Ruohomaa kolmanneksi. Fortier sai 270 ja Ruohomaa 165 pistettä.
Äänestyksessä jokainen Liigan pelaaja sai antaa pisteet kolmelle parhaaksi katsomalleen pelaajalle, mutta oman joukkueen pelaajaa ei saanut äänestää.
Kultainen kypärä -palkinto on jaettu vuodesta 1987.
Nuutinen Auroraliigan arvokkain
Kiekko-Espoon hyökkääjä Emma Nuutinen on valittu pelaajaäänestyksessä Auroraliigan arvokkaimmaksi pelaajaksi. Nuutinen voitti äänestyksen myös viime kaudella.