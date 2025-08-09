STT:n tiedot: Sanoma maksoi Milan Jaffille kovat korvaukset Panu Hörkön ja Tuomas Enbusken podcastista

Jaksossa Enbuske ja Hörkkö viittaavat Jaffiin muun muassa lapsenraiskaajana. Jaffin saama tuomio törkeästä lapsenraiskauksesta ei ollut tuolloin lainvoimainen. Myöhemmin hovi hylkäsi syytteen.

Mediayhtiö Sanoma Media Finland on STT:n tietojen mukaan maksanut korvauksia pitkää vankeustuomiota istuvalle Milan Jaffille, jotta Seiska-lehden toimittajan Panu Hörkön ja toimittaja Tuomas Enbusken podcastin jaksosta ei aloiteta rikosprosessia tai tehdä muita jatkotoimia.

Sanoma maksoi 4 000 euron korvaukset muun muassa seksuaali- ja väkivaltarikoksista tuomitulle Jaffille STT:n tietojen mukaan heinäkuun alussa.

Korvaukset liittyvät joulukuussa 2023 julkaistun Enbuske ja paparazzi Hörkkö -podcastin jaksoon. Podcastia julkaisi Sanoma-konsernin omistama Supla. Jaksossa Enbuske ja Hörkkö käsittelevät toimittaja Maria Veitolan Veitola.doc-sarjaan tekemää Jaffin haastattelua, joka aiheutti tuolloin paljon keskustelua.

Reilu puoli vuotta ennen podcast-jakson julkaisua, toukokuussa 2023, Jaff oli tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa raiskauksesta ja törkeästä lapsenraiskauksesta. Jakson julkaisuaikaan tuomiot eivät kuitenkaan olleet lainvoimaisia, vaan niistä oli valitettu hovioikeuteen. Kesällä 2024 hovioikeus hylkäsi Jaffin syytteen törkeästä lapsenraiskauksesta. Ratkaisu on nyt lainvoimainen.

Tämän vuoden toukokuussa Supla lisäsi jakson alkuun tiedon hovioikeuden ratkaisusta ja kertoi sen olevan lainvoimainen.

Jaksossa Enbuske kuvailee Jaffia ihmishirviöksi ja Hörkkö viittaa Jaffiin lapsenraiskaajana.

– Jonkun olisi pitänyt Marialle (Veitola) tosiaan kertoa etukäteen, ettei lapsenraiskaajia vaan yksinkertaisesti haastatella, Hörkkö sanoo.

Myöhemmin jaksossa Enbuske pohtii sitä, minkä takia Jaffin saama julkisuus on niin huono asia.

– No, se johtuu siitä, että nää teot on oikeesti tosi karmeita. Hän on siis lasten raiskaaja. Hän on lapsenraiskaaja, siis alhaisinta kastia, mitä voi olla. Sitä ei voi mitenkään selitellä, hän sanoo.

Sanoma ei kommentoi

Hörkkö kertoi Suplalle lähetetystä korvausvaatimuksesta Mika "Immu" Ilménin Gangstakuiskaaja-ohjelmassa kesäkuun puolivälissä. Hän kertoi Jaffin vaatineen päämiehensä kautta 6 000 euron korvauksia, koska Enbuske ja Hörkkö olivat podcast-jaksossaan loukanneet Jaffin kunniaa.

– Enbuske kutsuu häntä (Jaffia) tunnekuohun vallassa ihmishirviöksi, kun hänet oli silloin tuomittu muun muassa törkeästä lapsenraiskauksesta, niin en mä oikein usko, että siinäkään täyttyy mikään kunnianloukkauksen tunnusmerkistö, Hörkkö sanoo ohjelmassa.

Hörkkö ei halunnut kommentoida aihetta STT:lle puhelimitse, vaan pyysi kysymykset sähköpostitse. Vastauksessaan hän kirjoittaa, ettei ole ollut mukana "missään tällaisissa väitetyissä korvausneuvotteluissa" ja sanoo, ettei ole Sanomalla töissä ja on siksi täysin väärä henkilö kommentoimaan aihetta.

Hän sanoo, että jaksosta jäi inhimillisen virheen vuoksi pois maininta Jaffin lapsenraiskaustuomion lainvoimaisuudesta.

– Tieto siitä, että Jaff tuomittiin lopulta vain yhdestä raiskauksesta, korjattiin jaksoon viipymättä, kun siitä huomautettiin.

8:48 Katso myös: Videolla Panu Hörkkö ja Tuomas Enbuske kertovat, millaista palautetta saavat julkkiksilta podcastistaan.

Hörkkö sanoo, että vastaavista rikoksista puhutaan hänen ja Enbusken podcasteissa jatkossakin. STT tavoitteli Enbuskea sähköpostitse ja jätti tälle soittopyynnön Hörkön kautta, mutta ei tavoittanut Enbuskea kommentoimaan asiaa.

Sanoma ei kommentoinut asiaa STT:lle. Sanoman viestintä- ja kulttuurijohtaja Hanna Johde ilmoitti tekstiviestitse, ettei Sanoma kommentoi sopimuksia. Sanoma Media Finland on STT:n enemmistöomistaja.

Viimeinen Enbuske ja paparazzi Hörkkö -ohjelman podcast-jakso julkaistiin Suplassa joulukuussa 2024. Myöhemmin Enbuske ja Hörkkö ovat tehneet Enbuske ja paparazzi Hörkkö – viihderaamattu -nimistä sarjaa Storytelille ja Nextorylle.

Pyydetään usein, maksetaan harvoin

Suomessa on hyvin harvinaista, että media maksaa korvauksia niitä vaativille. Näin summaa STT:lle media-alan johtotehtävissä työskennellyt henkilö. Hän kommentoi asiaa nimettömänä, koska sovintosopimukset ovat salaisia.

Ennenkuulumatonta korvausten maksaminen ei kuitenkaan ole.

– Ihmisille on maksettu korvauksia tapauksissa, joissa he ovat pystyneet osoittamaan, että (median) virheellä on aiheutettu heille merkittävää haittaa, hän sanoo.

Hänen urallaan tapauksia ei ollut edes yhtä vuodessa, ja pääosassa tapauksia maksetut korvaussummat olivat kolminumeroisia.

Medioille tulee hänen mukaansa paljonkin erilaisia korvauspyyntöjä ja -vaatimuksia, joista osasta pystyy heti sanomaan, ettei niille ole perusteita. Suurimmassa osassa tapauksista riittää, että virhe oikaistaan ja tehtyä virhettä pahoitellaan. Journalistin ohjeiden mukaisesti virheet on aina oikaistava.

Juristi tulee kuvaan hyvin harvoin, hän sanoo. Tarvittaessa juristi arvioi, ovatko medialle esitetyt vaatimukset juridisesti perusteltuja ja jos ovat, mitkä mahdolliset seuraukset niistä voivat olla. Lopullisen päätöksen korvausten maksamisesta tekee vastaava päätoimittaja.

Päivitys kello 11.40: Poistettu Hörkön podcastissa sanoma lause, joka seurasi myöhemmin jaksossa, ja ei Hörkön mukaan viitannut Milan Jaffiin: - - Tämmöisillä pedofiileilla ja muilla, niin niillä ei ole mitään selitettävää siinä teossaan.