Ylen Radio 1:ssä pitkään työskennellyt legendaarinen radiokuuluttaja Jari Aula jäi vastikään eläkkeelle. Hänen yli neljäkymmentävuotista radiouraansa käytiin läpi Huomenta Suomessa.

Ylen Radio 1:stä juuri eläköitynyt rakastettu radioääni Jari Aula kertoo Huomenta Suomessa eläkepäivien olevan "yhtä haipakkaa."

Aivan keskustelun aluksi hän huomautti olevansa televisiohaastattelussa.

– Eli näissä yhteyksissä on sen jälkeenkin saanut esiintyä ja kertoa kuulumisia ja muuta. Ihmisiä on kiinnostanut paljon, yllättävän paljon, legendaarinen ääni kertoo eläkepäivien sujumisesta.

Aulan mukaan pitkä ura yhden ja saman työnantajan palveluksessa opetti muun muassa hermojenhallintaa.

– Huumorintaju on kasvanut ja ennen kaikkea niin, että on saanut kohdata monenlaisia ihmisiä, tilanteita ja kaikista aina selviää. Se on kasvattanut aika paljon.

Kuuluttajan ammattinimike on jäänyt nyt historiaan, ja Jari Aula on niin sanotusti lajinsa viimeinen.

Miten koet tämän perinnön?

– Historiallinen hieno perintö, mutta sen taakse kätkeytyy kyllä aika paljon mystiikkaakin, että mitähän varhaisvuosien kuuluttajat sitten oikeastaan ovat tehneetkään.