"Mysteerinainen" laittoi Sarah Dzafcen pyytämään anteeksi kiinalaisilta – kertoo nyt motiiveistaan MTV:lle 8:27 Katso myös: Näin Sarah Dzacfe luopui kruunustaan ja tittelistään tiedotustilaisuudessa 11. joulukuuta Julkaistu 16.12.2025 20:47 Teresia Jokela teresia.jokela@mtv.fi Miss Suomi -organisaatiossa on viime aikoina kuohunut, kun Sarah Dzafce menetti tittelinsä rasismikohun myötä. Kiinalaisnainen Meiqi Qiu laittoi Dzafcen pyytämään anteeksi kiinalaisilta mediatilaisuudessa ja kertoo nyt, miksi. Tänä vuonna kruunattu Miss Suomi Sarah Dzafce joutui luopumaan tittelistään rasismikohun seurauksena 11. joulukuuta. Hänen tilalleen Miss Suomeksi kruunattiin ensimmäinen perintöprinsessa Tara Lehtonen. Dzafce joutui kohun keskelle joulukuun alussa, kun hänestä alkoi levitä kuva, jossa hän venyttää silmiään. Kuvan päällä oli teksti "Kiinalaisen kaa syömäs





", ja sen julkaisi hänen ystävänsä.

Lisäksi juuri ennen itsenäisyyspäivää Dzafce julkaisi Tiktok-videon lentokoneesta. Miss Suomi kirjoitti videoon: "Jengi heittaa meanwhile mä Finnairin bisness luokas." Kyseinen video on jo poistettu.

Ilta-Sanomat kertoi päivä kruunusta luopumisen jälkeen mystisestä kiinalaisnaisesta, joka laittoi Dzafcen pyytämään anteeksi kiinalaisilta mediatilaisuudessa kuvatulla videolla.

Kyseinen mysteerinainen on Suomessa asuva Meiqi Qiu, joka toimii Chinese Women’s Association of Finland -yhdistyksen puheenjohtajana ja He Er Xin Ji Shi Bao 赫尔辛基时报 -foorumin perustajana, joka on voittoa tavoittelematon, kiinankielinen media-alusta.

Hän esiintyy videolla, joka on julkaistu vaikuttaja Taru Kaarion kanssa Instagramissa maanantaina.

Kertoo motiiveistaan

MTV Uutiset tavoitti Qiun viestitse, joka kertoi huolestuneensa syvästi, kun huomasi missikohun myötä kiinalaisissa somekanavissa kommentteja, joissa pahoiteltiin tapaa, jolla kiinalaiset oppivat nyt tuntemaan Suomen.

– Olen suomalainen, asun täällä ja rakastan tätä maata vilpittömästi. Koin tärkeäksi ottaa kantaa ja tehdä selväksi, että tämä tapaus ei edusta suomalaista yhteiskuntaa tai sen arvoja, Qiu kertoo MTV Uutisille.

– Suomi ja Kiina ovat historiallisesti ylläpitäneet pitkäaikaisia ja rakentavia suhteita, ja Suomi on tehnyt kovasti töitä rakentaakseen avoimen, ystävällisen, suoraviivaisen ja luotettavan kansallisen imagon. Nämä ovat arvoja, joista Suomi haluaa olla tunnettu kansainvälisesti, hän jatkaa.

Taustansa ja asemansa ansiosta Qiu uskoi olevansa hyvässä asemassa selventääkseen tilannetta ja vähentääkseen väärinkäsityksiä.

– Tunsin, että oli oikea päätös nousta ylös ja puhua. Koska aikaa oli rajoitetusti, ja tilanne eskaloitui nopeasti, vilpitön videopuolustus oli tehokkain ja selkeä tapa käsitellä asiaa ja estää uusia väärinkäsityksiä, Qiu kertoo motiiveistaan julkaista Dzafcen anteeksipyyntövideo.

Qiun mukaan tarkoitus ei ollut koskaan poliittinen, vaan hän halusi, ettei yksi tapaus vääristä koko maan tai sen kansan kuvaa.

– Toivon, että tämä tilanne johtaa jatkossa suurempaan tietoisuuteen, empatiaan ja rakentavaan vuoropuheluun eikä jakautumiseen.

Epäselvyyttä toimittajuudessa

Qiun mukaan mediassa on liikkunut väärää tietoa, että hän olisi Helsinki Timesin toimittaja. Kyseisen median julkaisijana oli aiemmin Dream Catcher Oy, johon Qiulla ei ole sanojensa mukaan mitään yhteyksiä.

– Sekaannus näyttää olevan seurausta virheellisestä käännöksestä. He Er Xin Ji Shi Bao on kiinankielinen käännös paikannimestä ”Helsinki Times”, ei suomalaisesta tiedotusvälineestä.

– Julkaisumme on rekisteröity Shanghaissa, ja sillä on oma logo, brändi ja toimituksellinen rakenne, Qiu selventää.

IS kertoo jutussaan löytäneensä kiinalaisesta WeChatista Qiun kertoman verkkojulkaisun, minkä esittelytekstissä kerrotaan julkaisun perustetun vuonna 2007 Suomessa.

Qiu kertoi IS:lle, että tieto on vanhaa, eikä sitä ole ollut aikaa muuttaa.

IS:n mukaan parin tunnin kuluttua tästä tilin kuvausteksti muutettiin kertomaan, että uutissivusto perustettiinkin vuonna 2007 Shanghaissa.

He Er Xin Ji Shi Bao on Qiun mukaan voittoa tavoittelematon foorumi, jota pitävät vapaaehtoiset tekijät.

– Sen ainoana tarkoituksena on jakaa positiivisia ja tosiasioihin perustuvia uutisia Suomesta ja tuoda suomalainen yhteiskunta lähemmäksi kiinalaisia lukijoita, jotka eivät lue suomenkielisiä tiedotusvälineitä, Qiu kertoo.

Miss Suomi -mediatilaisuuteen hänet kutsui Miss Suomi -organisaatio. Kilpailun toiminnanjohtaja Sunneva Sjögren viestitti MTV Uutisille, että Qiu otti ensin häneen yhteyttä The Helsinki Times Chinan toimittajana ja tämän myötä hän sai kutsun, kuten muutkin toimittajat.

Sjögrenin MTV:lle esittelemä linkki ei vie kuitenkaan suomalaisen Helsinki Timesin verkkosivuille, vaan kiinankieliseen julkaisuun.

Suomalaisen Helsinki Times -sivuston ex-päätoimittaja Alexis Kouros kertoi IS:lle Qiun esiintyneen Helsinki Timesin toimittajana erilaisissa yhteyksissä.

– Miten sanoisin tämän nätisti... Minä soitin juuri itseasiassa lakitoimistolle tästä asiasta. Hän on luvatta käyttänyt Helsinki Timesin nimeä ja brändiä, Kouros kertoi IS:lle.

IS kertoo, että Kouroksen mukaan Qiu on aiemmin vuonna 2021 työskennellyt vuoden ajan kokeiluna Helsinki Times -julkaisulle, kun lehti halusi tuottaa omasta uutissisällöstään kiinankielisiä uutisia. Tuolloin Qiu oli mukana käännöstyössä.

– Sen jälkeen hän on jatkanut luvatta Helsinki Timesin nimeä ja esiintynyt eri paikoissa ikään kuin hän olisi edustamassa lehteä, Kouros sanoi IS:lle.

Vaikuttaja Suomen ja Kiinan välillä

Kaario puolestaan kuvailee itseään vaikuttajaksi Suomen ja Kiinan välillä.

– Huomasin nuorena, että Suomi on pahasti jäljessä Kiina-osaamisessa. Mietin, miten se on mahdollista, kun Kiina on niin tärkeä maa politiikassa ja taloudessa. Sitten päätin, että tässä on minulle hyvä urapolku, Kaario kertoo viestitse MTV Uutisille.

Hän kertoi tutustuneensa Qiuhun yhteisten ystävien kautta. Lehdistötilaisuudessa Qiun kanssa ollut kuvaaja on niin ikään Kaarion ystävä.

Kaario tuottaa ja käsikirjoittaa kaiken sisältönsä itse. Hän halusi tehdä Qiun kanssa yhteisen videon Instagramiin, koska hänen mielestään Kiinasta puhutaan Suomessa aina hyvin latautuneesti.

– Otsikoita lukiessani tuntui siltä, että Meiqiä käytettiin surutta klikkien kalastelussa. Kukaan ei halunnut oikeasti selvittää, kuka hän on. Halusin, että myös hän saa kertoa oman puolensa, Kaario kertoo motiiveistaan julkaista yhteisvideo Quin kanssa.