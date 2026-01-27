Suomen tunnetuin paparazzi Panu Hörkkö kertoi tiedotustilaisuudessa irtisanoutuneensa Seiskasta.

Suomen tunnetuimman paparazzin Panu Hörkön työkuviot ovat puhuttaneet viime päivinä. MTV Uutiset uutisoi viime perjantaina, että Hörkkö lopetti työskentelyn Seiska-lehdessä lähes 20 vuoden jälkeen.

Hörkkö ei itse kommentoinut työtilannettaan, vaan kehotti saapumaan Immun Fight Club -tapahtuman lehdistötilaisuuteen tiistaina 27. tammikuuta.

Aiemmin viime viikolla medioille lähetettiin tiedote, jossa kerrottiin vapaaottelija Mika "Immu" Ilménin järjestävän Helsingin jäähallissa tiedotustilaisuuden liittyen 21. maaliskuuta järjestettävään kamppailutapahtumaan.

Hörkkö paljasti heti tiedotustilaisuuden aluksi itse irtisanoutuneensa Seiska-lehdestä. Hän kertoi tilaisuudessa heidän omistavan Ilménin kanssa yhdessä Gangstakuiskaaja oy -yrityksen.

– Yksi päätoimialamme on kirjojen kustantaminen, Hörkkö lisäsi.

Hörkön mukaan hän julkaisee myös elämäkerran sekä erikseen kolmeosaisen muistelmateossarjan .