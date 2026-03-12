Metsähallitus maksaa sadan euron löytöpalkkion maakotkan pesästä, joka ei ole aiemmin ollut Metsähallituksen tiedossa.

Metsähallitus maksaa löytäpalkkion ennen tuntemattomasta maakotkan pesästä ja poronhoitoalueella myös aiemmin löytämättömästä merikotkan pesästä.

Lähes kaikissa tunnetuissa, Metsähallituksen hallinnoimilla mailla sijaitsevissa kotkanpesissä on numeroitu pesäkyltti.

Metsähallituksen Luontopalvelujen luonnonsuojelun erityisasiantuntija Eetu Sundvall kertoo tiedotteessa, että kotkia ja niiden pesiä voidaan suojella ja seurata vain, jos pesät tunnetaan tarkasti.

Metsähallitus myös muistuttaa, ettei pesintää saa häiritä.

Pesästä voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen eetu.sundvall@metsa.fi. Ilmoituksessa on oltava tekijän nimi ja yhteystiedot, pesän koordinaatit sekä paikannimi ja kunta. Myös kuva on hyvä liittää mukaan.

Metsähallitus tarkastaa pesät ennen palkkion maksamista.

