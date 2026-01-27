Mikä määrä ruutuaikaa on lapsille sopivaa, mikä ei? Hoitavatko älylaitteet lapsemme jo päiväkodissakin? Näihin kysymyksiin etsittiin vastausta MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa.

Älylaitteet ovat nykyään osa monien lapsiperheiden arkea. Älypuhelimilta, tableteilta ja televisioista lapset katsovat muun muassa ohjelmia ja pelaavat pelejä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL päivitti viime viikolla kansallisia digisuosituksia, joiden mukaan alle 13‑vuotiaille lapsille suositellaan enintään 1–2 tuntia ruutuaikaa päivässä.

2–5‑vuotiaille suositellaan korkeintaan yksi tunti päivässä, ja senkin tulisi koostua lyhyistä jaksoista aikuisen kanssa.

Lasten kasvaneesta ruutuajasta keskusteltiin MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa. Aiheesta keskustelemassa olivat lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, ja puhelimitse asiaa kommentoi lastenpsykiatrian erikoislääkäri Päivi Ruokoniemi. Jakson voit katsoa täältä.

Lasten liiallinen ruutuaika on Ruokoniemen mukaan yhdistetty tutkimuksissa muun muassa ahdistukseen, aggressiivisuuteen sekä keskittymisvaikeuksiin.

– Ja tietysti mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä todennäköisemmin ihmisenä olemisen taitojen kehitykseen voi tulla viivästymiä. Näitä voivat olla esimerkiksi puheen kehityksen ongelmat, toiminnanohjaustaitojen tai sosiaalisten taitojen kehityksen vaikeudet, Ruokoniemi sanoo.

Masennusta voi lisätä myös liiallinen rajoittaminen

Myös ruutuajan rajoittaminen voi pahimmillaan lisätä lapsen ahdistusta tai masennusta, sanoo Elina Pekkarinen.

Pekkarisen mukaan helposti käy niin, että näemme vain pelkkiä vaaroja ja tulkitsemme, että lapset ja nuoret ovat kaikki samanlaisia ja että somessa tai digitaalisessa ympäristössä vietetty aika olisi kaikenlaista samanlaista.

– Näinhän ei ole. Siellä on valtavasti hyödyllisiä sisältöjä, ja moni lapsi ja nuori löytää sieltä yhteisöjä, ystäviä ja harrastuksia. He oppivat uutta ja saavat tietoa. Monen lapsen arki rakentuu sen ympärille, että heidän ainoat ystävänsä ovat verkossa, hän sanoo.

Pekkarisen mukaan erityisesti maaseudulla asuvat lapset kertoivat vapaa-aikatutkimuksessa, että he löytävät verkon kautta useammin ystäviä kuin kaupungissa asuvat.

Myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat lapset ovat kertoneet löytäneensä verkosta enemmän kavereita.

– Meillä on lapsia ja nuoria, jotka ovat hyvin yksinäisiä, ja he syrjäytyvät helposti, jos heiltä kielletään tai estetään esimerkiksi sosiaalisen median käyttö, Pekkarinen huomauttaa.

Yhteisiä sääntöjä saattaa olla Pekkarisen mukaan helpompi löytää, jos aikuiset kiinnostuisivat rohkeammin lasten ja nuorten maailmasta ja pyrkisivät keskustelemaan heidän kanssaan.

– Se on kyllä mielestäni aina hämmentävää, miten pihalla aikuiset saattavat olla lasten ja nuorten elämästä ja kokea, etteivät he kerro.

– Oma kokemukseni on kuitenkin se, että jos heiltä kysyy, saa hyvin innostunutta johdatusta erilaisten alustojen tai appien sisältöihin sekä siellä käytäviin keskusteluihin, meemeihin ja niin edelleen, hän sanoo.

