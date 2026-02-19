Erilaiset terapiamuodot ovat lisääntyneet ja tietoisuus mielenterveyden hyvinvoinnista niin lasten kuin aikuistenkin osalta on lisääntynyt.

Arki ja perhearki voivat ajoin tuntua vaikeilta. Omista tunteista ja kokemuksista puhuminen voi olla haastavaa.

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja perheterapeutti Laura Widenius kertoo MTV:n haastattelussa, kuinka suomalaiset ovat usein yksin kokemustensa kanssa.

– Meillä on pärjäämisen ja yksin selviämisen kulttuuria. Historiallisesti me olemme Suomessa ilmaisseet tunteita aika niukasti. Se voi johtaa siihen, että omien kokemusten kanssa jää aika yksin.

Huoli etenkin nuorten mielenterveydestä on kasvanut viime vuosien aikana.

Varsinkin tytöt raportoivat kyselytutkimuksissa aiempaa enemmän ahdistuneisuutta. Vuoden 2025 kouluterveyskyselyn mukaan perusopetuksen 8.–9.-luokkalaisista tytöistä 34 prosenttia ja pojista yhdeksän prosenttia oli kokenut kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta.

Nuorten oireilu voi näkyä myös perhearjessa ja lapsen oireilu voi vaikuttaa myös vanhemman hyvinvointiin ja jaksamiseen.